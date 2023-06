Sandy Mölling spielt ab heute im Festspielhaus

Sandy Mölling auf der Terrasse des Füssener Festspielhauses. © Alana Siegel

Von L.A. in den Königswinkel: Seit kurzem ist der ehemalige Pop-Star Sandy Mölling wieder in Füssen. Dort ist sie ab heute auf der Bühne des Festspielhauses zu sehen.

Füssen - Sandy Mölling strahlt. Seit zwei Tagen ist die ehemalige Sängerin der Pop-Gruppe „No Angels“ sie wieder im Allgäu. Der Jetlag plagt sie zwar noch ein wenig, schließlich kommt sie direkt aus ihrer neuen Heimat Los Angeles. Aber sie ist glücklich wieder hier zu sein. „Die Allgäuer Natur gibt mir so viel Kraft. Ich war gestern gleich wandern, in den Bergwäldern hinter dem Schloss, das ist so unglaublich schön da.“

Jetzt muss sie zur Probe auf die Bühne. Ab dem heutigen Freitag ist sie im Festspielhaus Neuschwanstein bis Anfang Juli als Lilly van Hoeven in „Zeppelin – das Musical“ zu sehen. Eine Rolle, wie Mölling es liebt: Sie verkörpert eine leidenschaftliche Frau, die ihren Weg sucht und findet. In der Geschichte fliegt die talentierte Tänzerin Lilly mit der Hindenburg nach Amerika, um dort Schauspielerin zu werden. Ihr Mann, herrisch und jähzornig, will sie kontrollieren. Sie bricht aus und verliebt sich in den sensiblen Pianisten Paul Stiller…

Eine Rolle, die viel Schauspielkunst, aber auch tänzerisch und gesanglich viel fordert. „Das ist für mich das Allerschönste am Musical - das Zusammenspiel aller Talente“, erklärt die Künstlerin. Das hat sie auf der Bühne des Festspielhauses schon mehrfach bewiesen. 2019 holte Theaterleiter Benjamin Sahler sie für die Hauptrolle in „Die Päpstin“ nach Stuttgart und dann nach Füssen.

Für die Weltpremiere von „Zeppelin – das Musical“ hatte Komponist Ralph Siegel sie sofort engagiert. Da diese wegen der Corona-Krise verschoben wurde, musste sie aus Termingründen absagen. Aber sie kam im Sommer 2022 zu „Zeppelin“ und gewann sofort die Herzen des Publikums.

Nun ist sie 18 Mal auf der Bühne in Füssen zu sehen. „Das Festspielhaus in Füssen vereint Glamour und Natur pur“, lacht die ehemalige „No-Angels“-Sängerin. „Ernsthaft, die Lage ist einfach unschlagbar.“ In zwei Wochen kommt auch ihre Familie aus Los Angeles nach, ihre beiden Jungs haben jetzt noch Schule. „Und dann wird gewandert was geht.“