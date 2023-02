Mehr Sicherheit für Schwangauer Schüler

Von: Alexander Berndt

Im Zuge der Sanierung der Colomanstraße wird dort ein Geh- und Radweg angelegt. © Berndt

Durch die Sanierung der Colomanstraße sollen die Wasserversorgung sowie die Geh- und Radwegsituation verbessert werden. Das soll auch den Schulweg sicherer machen.

Schwangau – Durch die Sanierung der Colomanstraße sollen auch die dortige Wasserversorgung sowie die Geh- und Radwegsituation verbessert werden.



In wenigen Wochen geht es wohl los mit der Sanierung der Staatsstraße St 2016 Colomanstraße in Hohenschwangau. Das sehen zumindest die Planungen hinsichtlich der dortigen Legung von Ringschlüssen in der Wasserversorgung sowie der Verbesserung der Geh- und Radwegsituation vor, die die Gemeinde beschlossen hat (der Kreisbote berichtete).

Mit dem erklärten Ziel, unter anderem „die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg für die Schüler des Gymnasiums Hohenschwangau zu erhöhen“, solle die Sanierung im Frühjahr beziehungsweise Herbst dieses Jahres umgesetzt werden. Das teilte Hauptamtsleiterin Christina Gerster am Montagabend im Gemeinderat mit.



Gerster bestätigte darüber hinaus, dass sich die Gemeinde an der Maßnahme beteilige und für die Planungsleistungen das Ingenieurbüro „Wipflerplan“ beauftragt habe, während der Bau federführend vom Staatlichen Bauamt Kempten geleitet werde. Nach der Prüfung verschiedener Angebote durch „Wipflerplan“, die gesamte Maßnahme umzusetzen, habe das Ingenieurbüro empfohlen, „den günstigsten Bieter mit einem Angebotspreis in Höhe von 1.361.236,84 Euro brutto“ zu beauftragen.

90.000 Euro Eigenanteil

Der finanzielle Anteil für den Rad- und Gehwegbau beträgt dabei etwa 360.000 Euro, wovon allerdings 270.000 Euro gefördert werden, während die Gemeinde Schwangau einen Eigenanteil von 90.000 Euro stemmen muss.



Zudem belaufen sich die Kosten für den nicht förderfähigen Wasserleitungsringschluss nach Gersters Angaben auf 185 .000 Euro brutto, sodass der gemeindliche Gesamteigenanteil bei rund 275.000 Euro brutto liegt. Schließlich hat der Gemeinderat in seiner Januar-Sitzung beschlossen, den Auftrag für die Sanierung der Colomanstraße an den günstigsten Bieter zu vergeben, erinnerte die Hauptamtsleiterin und fügte hinzu: „Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden rechtzeitig über den geplanten zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme informiert und auf die jeweiligen Belange wird eingegangen.“