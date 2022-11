Stadt Füssen will Millionen bei den Schulen sparen

Von: Matthias Matz

Einer Trümmerlandschaft gleicht derzeit das Gelände der Füssener Grund- und Mittelschule. Allerdings sind die Arbeiten acht Wochen in Verzug, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) erklärt. © Matthias Matz

In deutlich abgespeckter Form als bisher soll die Grund- und Mittelschule saniert werden. Das hat der Füssener Stadtrat in der vergangenen Woche beschlossen.

Füssen – Einsparungen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro bei der Sanierung der Grund- und Mittelschule hat der Stadtrat in der vergangenen Woche beschlossen. Dabei handelt es sich allerdings nur um einen Tropfen auf den heißen Stein.

„Im Grunde genommen haben wir für kein Projekt auch nur einen Cent übrig”, machte Kämmerer Thomas Klöpf klar. Deshalb wollen Verwaltung und Kommunalparlament bei dem mindestens rund 50 Millionen Euro schweren Großprojekt künftig mehr auf Sicht fahren. So soll über zwei Neubauten erst in den kommenden Jahren endgültig entschieden werden.



Im Mai hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, mit Schulleitern, Planern, Architekten und übergeordneten Behörden die bisherige Entwurfsplanung nach Einsparmöglichkeiten zu durchforsten. Auf den Prüfstand kam seinerzeit ein ganzes Paket an Vorhaben, deren Streichung geprüft werden sollte (der Kreisbote berichtete). Vergangene Woche legte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) eine entsprechende Liste vor, auf die sich das Gremium ohne größere Diskussionen verständigte.

Keine Tiefgarage

Allein über 1,2 Millionen Euro werden demnach durch den Verzicht auf die geplante Tiefgarage eingespart. Stattdessen soll die Stadtverwaltung ein Stellplatz- und Parkierungskonzept erarbeiten sowie die Stellplatzsatzung für Schulen anpassen. Denkbar ist laut Bürgermeister Eichstetter, dass rund 25 Längsparkplätze für Lehrer an der Nordseite der Bürgermeister-Wallner-Straße eingerichtet werden. Hinzu kommen zehn weitere auf dem Lehrerparkplatz. „Es könnte auch mehrere Lösungen geben”, so der Rathauschef.



1,4 Millionen Euro weniger als zunächst veranschlagt sollen ferner für die Freianlagen beider Schulen ausgegeben werden. Unter anderem wird die Tartanfläche im Pausenbereich sowie eine Schallschutzmauer gestrichen. Da bislang kein konkretes Konzept vorliege, so Eichstetter, werde das entsprechende Budget für beide Lehreinrichtungen auf jeweils 600.000 Euro gedeckelt. Ursprünglich waren es 1,2 Millionen Euro pro Schule.



370.000 Euro an Bau- und Unterhaltskosten sollen durch die Entscheidung für eine sogenannte Aufbereitungsküche gespart werden. Dort sollen die bereits küchenfertig und vorgegarten Essen aufbereitet und dann den Schülern serviert werden. Ursprünglich geplant war eine „Zubereitungsküche”, mit der die Schüler mit frisch zubereiteten Speisen versorgt werden sollten.



Keine neuen Möbel

Ebenfalls dem Rotstift zum Opfer fallen neue Möbel. „Die momentan vorhandenen Möbel der Schule sollen soweit möglich übernommen werden”, hieß es. Neue sollen nur für den zusätzlichen Bedarf gekauft werden, sofern der Stadtrat zustimmt. Einsparungen: über 360.000 Euro.

Reduziert wird auch die Ausstattung beider Schulen mit Sanitäreinrichtungen, wodurch weitere gut 32.000 Euro eingespart werden. Gestrichen werden 16 WCs und sieben Urinale. Zu Beeinträchtigungen für die Schüler komme es dadurch nicht. „Das sind immer noch mehr Toiletten als in der alten Schule.” Weitere 60.000 Euro macht der Verzicht auf eine externe Kühlung aus.



Weil die Prognosen hinsichtlich der künftigen Schülerzahlen derzeit schwanken, sprach sich der Rat darüber hinaus dafür aus, den Neubau von zwei Gebäude zunächst um einige Jahre zu verschieben. Ergebe sich bis Ende 2024/Mitte 2025 tatsächlich ein Bedarf, könne flexibel darauf reagiert werden und die Gebäude immer noch in Auftrag gegeben werden. „Wir haben jetzt nochmal Zeit, die Schülerzahlen in Ruhe zu verifizieren”, so der Bürgermeister. Konkrete finanzielle Auswirkungen hat dieser Schritt vorerst allerdings vorerst nicht.