Über 20.000 feiern mit Sarah Connor, Sido und Wincent Weiss

Von: Matthias Matz

Füssen – Insgesamt fast 30.000 Fans haben an den vergangenen beiden Wochenenden die vier Konzerte im Rahmen der „Königswinkel Open Airs“ am Festspielhaus besucht. Nach einem vielversprechenden Auftakt mit Roland Kaiser am vorvergangenen Freitagabend ließen es Sarah Connor, Sido und Wincent Weiss jetzt noch einmal krachen.

