20.000 Musikfans feiern am Füssener Forggensee

Teilen

„Stop The War”: Neben vielen Liedern aus ihrer bereits langen Karriere bringt Sarah Connor auch eine klare politische Botschaft auf die Bühne am Forggensee. © Michael Lukaszewski

Füssen – Über 20.000 Fans haben am Wochenende mit Sarah Connor, Sido und Wincent Weiss die Fortsetzung der diesjährigen „Königswinkel Open Airs“ gefeiert.

8500 Fans am Freitagabend bei Sarah Conner, 7000 am Samstagabend bei Sido und 5000 am Sonntagabend zum Abschluss bei Wincent Weiss – die diesjährigen „Königswinkel Open Airs” waren ohne Zweifel ein voller Erfolg. Erst recht, wenn man bedenkt, dass schon Roland Kaiser am vorvergangenen Wochenende rund 8000 Fans in den Barockgarten des Festspielhauses gelockt hatte, um die Konzertreihe nach zweijähriger Corona-Pause zu eröffnen.



Über 20.000 feiern mit Sarah Connor, Sido und Wincent Weiss Fotostrecke ansehen

Nach dem Auftritt des Gentlemans Kaiser ging es an diesem Wochenende nun etwas wilder am Ufer des Forggensees zu. Den Anfang machte Sarah Connor am Freitagabend mit ihrer „Endlich wieder bei euch”-Sommertour. Trotz Dauerregens ließen sich die Fans der 42-jährige Soul- und Popsängerin die Stimmung nicht vermiesen. Und so werden die zwei Stunden das, was Connor ihren Fans wünscht: ein Abend voller Liebe und Leichtigkeit.



Zu hören bekommen die Zuhörer im Barockgarten einen bunten Querschnitt aus Connors Alben, vor allem ihres letzten Werkes „Herz Kraft Werke”. Während ihres gesamten Auftritts sucht die 42-Jährige die Nähe des Publikums. Selbst bei strömendem Regen verlässt sie die Bühne, um zu ihren durchnässten Fans in der ersten Reihe zu gehen oder nimmt sich die Zeit, die vielen Schilder in der Menschenmasse vor ihr zu lesen. Selbst das spontane Duett mit einer jungen Zuhörerin aus Düsseldorf scheut die Popsängerin nicht.



Mehr Glück als Connors Fans haben am Samstag diejenigen, die de Berliner Rapper Sido vor der beeindruckenden Kulisse des Forggensees sehen wollen. Mit seinen 41 Jahren ist der einstige Skandal-Musiker , der früher mit Totenkopf-Maske auftrat, zwar nicht mehr ganz so wild unterwegs wie einst, sein Publikum ist dennoch restlos begeistert. Geprägt ist seine „Ich & keine Maske”-Tour vor allem von den neueren, braveren Liedern, in denen er die Ungerechtigkeiten dieser Welt beklagt oder seine Kinder und seine gescheiterte Ehe thematisiert. Zu hören gibt es natürlich auch die großen Hits wie „Astronaut” oder „Leben vor dem Tod. Erst ganz zum Schluss bei der Zugabe kehrt der alte Sido zurück auf die Bühne und lässt die Vergangenheit mit „Das Leben ist ein Arschloch” noch einmal aufleben.



Gelungener Abschluss

Von solchen Texten weit weg ist Pop-Star Wincent Weiss, der am Sonntagabend zum Abschluss der diesjährigen „Königswinkel Open Airs” die Bühne vor dem Festspielhaus betritt. Vor rund 5000 überwiegend weiblichen Fans spielt der 29-Jährige bei schönstem Sommer-Wetter seine eingängigen Pop-Stücke und Balladen und begeistert nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seiner nahbaren Art.