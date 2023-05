Schifffahrt auf dem Forggensee startet in die Saison

Von: Matthias Matz

Am kommenden Donnerstag heißt es wieder „Leinen los!“: Am 1. Juni legt die Forggenseeschifffahrt zur neuen Saison ab. © Archiv/Knoll

Die Füssener Forggenseeschifffahrt steht in den Startlöchern: Am kommenden Donnerstag, 1. Juni, stechen die beiden Schiffe MS „Füssen“ und MS „Allgäu“ erstmals in See.

Füssen – Die Forggensee-Schifffahrt Füssen (FSF) eröffnet am kommenden Donnerstag, 1. Juni, die Saison. Ab dann bietet FSF bis Mitte Oktober täglich fünf kleine und drei große Rundfahrten (ein bzw. zwei Stunden). Hinzu kommen spezielle Veranstaltungen wie „Kuba trifft Füssen“ oder Fahrten mit den Alphornbläsern „Alpen-Hörner“.

Die Fahrtrouten haben sich zu denen des letzten Jahres nicht geändert, es gibt lediglich kleine Anpassungen des Zeitplans. Das Team der FSF hat sich für die kommende Saison zudem zahlreiche Neuerungen überlegt – von Online-Ticketverkauf über die Installation eines Sonnen- und Regendachs auf der MS Füssen bis hin zur Erweiterung des Speiseangebots auf der MS Füssen.

Neuerungen in der Saison 2023 - Online-Ticketverkauf - Überdachter Wartebereich bei der Anlegestelle - Glückstalerautomat im Wartebereich der Anlegestelle - Neuer Flaggenmast an der Anlegestelle - Installation eines Sonnen- und Regendachs auf der MS Füssen - Erweiterung des Speiseangebots auf der MS Füssen