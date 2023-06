Gewalttat an der Marienbrücke: was gibt es Neues?

Blick von der Marienbrücke aus in die Pöllatschlucht.

Neue Details zum Verbrechen bei Schloss Neuschwanstein

Knapp eine Woche ist die Gewalttat an der Marienbrücke nun her, und inzwischen sind einige Details bekannt geworden. Die deutschen Behörden halten sich aber bedeckt.

Fast eine Woche ist es nun her, dass ein 30-jähriger amerikanischer Tourist zwei junge Frauen angegriffen und in die Pöllatschlucht gestoßen hat, woraufhin eine von ihnen starb.

Inzwischen sind einige Details zur der Gewalttat und zum Tatverdächtigen bekannt geworden, wobei sich die deutschen Behörden nach wie vor sehr bedeckt halten. Offiziell bestätigt ist lediglich, dass der Tatverdächtige seinen Wohnsitz im US-Bundesstaat Michigan hat. Das teilt ein Pressesprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Dazu heißt es weiter: „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter, allerdings erfordern sie Rechtshilfeersuchen der deutschen Justiz an die amerikanischen Behörden, was entsprechende Schritte zeitlich verlängert.“ Es dauert also noch, bis weitere Ermittlungsergebnisse bekannt gemacht werden können.

Von der Staatsanwaltschaft Kempten heißt es auf Nachfrage zur Identität des Tatverdächtigen und der Opfer: „Zur Identität des Verdächtigen und der Geschädigten werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht aus Gründen des Persönlichkeits- bzw. Opferschutzes.“ Unabhängig davon, ob in verschiedenen Medien Berichte über die Identität veröffentlicht wurden, möchte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann „gerne die datenschutzrechtlichen Vorgaben weiterhin einhalten.“

22-Jährige aus Krankenhaus entlassen

Von der Polizei heißt es, dass das überlebende Opfer, eine 22-jährige Touristin, inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Hörmann erklärt: „Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsergebnisse bewerten und entscheiden, ob Anklage - und wenn ja wegen welchen Sachverhalts - und mit welcher rechtlichen Würdigung erhoben wird“.

Auslieferung des Tatverdächtigen in die USA?

Ob der Tatverdächtige in die USA ausgeliefert werden könnte, kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen. „Darüber ist mir nichts näher bekannt. Dazu müssten die US-amerikanischen Behörden an die deutschen Behörden herantreten und ein Auslieferungsersuchen stellen.“ Die Entscheidung über ein solches Auslieferungsersuchen liege aber nicht in der Entscheidungskompetenz der hier ermittelnden Staatsanwaltschaft, sondern sei auswärtige Angelegenheit und werde somit auf Regierungsebene entschieden.

Rund um das Schloss Neuschwanstein herrscht weiterhin Normalbetrieb. Es ist Hochsaison und Scharen von Touristen besichtigen das Märchenschloss.