Schloss Neuschwanstein: Unbekannte tritt gehbehinderter Frau in den Bauch

Von: Matthias Matz

Teilen

Schloss Neuschwanstein lockt jährlich rund 1,4 Millionen Gäste an. In einer Warteschlange kam es jetzt zu dem Vorfall. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Eine junge Frau soll in der Warteschlange vor Schloss Neuschwanstein einer gehbehinderten 63-Jährigen in den Bauch getreten haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Schwangau - Im Verlauf eines Streits soll eine junge Frau bereits am vergangenen Sonntag einer 63 Jahre alten Frau mit Rollator in den Bauch getreten haben. Das berichtet die Füssener Polizei. Vorausgegangen war offenbar ein Streit in einer Warteschlange vor Schloss Neuschwanstein.

Dem Polizeibericht zufolge befand sich die 63-Jährige, die auf einen Rollator angewiesen ist, mit ihren Kindern beim Schloss und wartete in der Warteschlange. Eine Gruppe junger Leute zwischen 20 und 30 Jahren soll versucht haben, sich in der Schlange vorzudrängeln.

Nachdem es zwischen den beiden Parteien deswegen zu einem Streitgespräch kam, soll eine bislang unbekannte Frau der 63-Jährigen in den Bauch getreten haben. Die Täterin flüchtete anschließend unerkannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Füssen unter 08362/91 230 zu melden.