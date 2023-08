Schon wieder ein Gleitschirmunfall am Buchenberg

Von: Matthias Matz

Der Gleitschirmflieger wurde nach seinem Sturz schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert. (Symbolfoto) © Panthermedia/Olga Khoroshunova

Erneut ist im Bereich des Buchenbergs ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der junge Mann musste mit einer Rückenverletzung ins Krankenhaus geflogen werden.

Halblech/Buchinh - Am Mittwochnachmittag ist am Buchenberg erneut ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Nach Angaben der Polizei startete der Pilot auf der Grünfläche in Nähe der dortigen Alm. Aufmerksame Zeugen konnten anschließend beobachten, wie der junge Mann circa 200 Meter nach dem Start mit einen Baum in Nähe des Sessellifts kollidierte.

Vor Ort konnte der gestürzte Gleitschirmflieger durch die Bergwacht geborgen werden. Anschließend wurde dieser aufgrund einer Wirbelsäulenverletzung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.