Schreinernachwuchs freut sich über bestandene Prüfung

Die frisch gebackenen Schreiner und Schreinerinnen freuen sich über die bestandene Prüfung. © ed

Die Schreinerinnung Füssen hat seit kurzem sieben neue Schreinergesellen und -gesellinnen in ihren Reihen. Den Preis „Die gute Form“ gewann Georg Tandler.

Füssen - Die Schreinerinnung Füssen hat seit kurzem sieben neue Schreinergesellen und -gesellinnen in ihren Reihen. Am Dienstagabend konnte Obermeister Bernhard Eggensberger diesen frischgebackenen Spezialisten in Sachen Holz, Metall und Glas den Nachweis für ihre bestandene Prüfung überreichen. Im gleichen Rahmen im Foyer der Sparkasse Allgäu in Füssen wurden auch die Sieger der Aktion „Die gute Form 2023“ ausgezeichnet.

Wie jedes Jahr hatte eine Jury die Qual der Wahl hier die besten Arbeiten zu prämieren. „Eine mehr als schwierige Aufgabe, da eigentlich alle sieben eine Prämie verdient gehabt hätten“, so Rochus Nickl als stellvertretender Vorsitzender der Sparkasse Allgäu, der zusammen mit Schreinermeister Michael Wagenhuber aus Steingaden, Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas und Architekt Engelbert Lochbihler aus Füssen diese Aufgabe zu lösen hatte. Es siegte Georg Tandler vor Till Beescho und Finn Balzer.

„Wir freuen uns, dass wir zum 40. Mal in den Räumen der Sparkasse den Abschluss der Gesellenprüfung für unsere Prüfungsteilnehmer durchführen können und zugleich die Gesellenstücke in der Kundenhalle ausstellen dürfen“, so Obermeister Bernhard Eggensberger. Er gratulierte den frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen und betonte, dass der Beruf des Schreiners ein Beruf mit Zukunft und großer Bandbreite sei, dem dank seiner fundierten Ausbildung die ganze Welt offen stehe.

Ähnlich äußerte sich der Außenstellenleiter der Berufsschule, Andreas Unsinn: „Ähnlich wie die Teilnehmer der Tour de France habt ihr die verschiedenen Etappen eurer Berufsausbildung gemeistert und habt nun den letzten Etappensieg in der Tasche“ und fügte hinzu „euch sind nun alle Türen geöffnet und ich hoffe das ihr die richtige öffnet“. (ed)