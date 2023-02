Schulwegkontrollen in Füssen: Mutter rastet aus und fährt auf Polizisten zu

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Füherschein

Von Matthias Matz schließen

Aus lauter Wut über eine Schulwegkontrolle ist eine 43 Jahre alte Füssenerin am Freitag einem Polizisten mit ihrem Auto über den Fuß gefahren.

Füssen - Im Rahmen der Schulwegkontrollen in Füssen kontrollierten zwei Beamte der Polizeiinspektion Füssen laut Bericht der Pressestelle am Freitag die Kindersitz- und Gurtpflicht. Eine 43-jährige Füssenerin soll dabei allerdings so in Rage geraten sein, dass sie die Polizisten zunächst verbal angriff und dann einfach losfuhr.

Dass einer der Polizeibeamten noch vor dem Fahrzeug stand, interessierte die Dame dabei jedoch offenbar nicht. Zwar konnte der Mann laut Bericht noch ausweichen, allerdings soll die Frau dabei dem Beamten über den Fuß gefahren sein. Dieser soll dadurch leicht verletzt worden sein.

Die Beamten nahmen die Frau kurz darauf vorläufig fest und verbrachten sie zur Polizeiinspektion.

Sie erwartet nun diverse Anzeigen. Ihr Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sofort beschlagnahmt.