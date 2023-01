Schwangau bereitet sich auf „Blackout“ vor.

Im Schlossbrauhaus soll ein sogenannter Katastrophen-Leuchtturm für einen „Blackout“ eingerichtet werden. © Berndt

Stromausfall: Gemeinde Schwangau richtet im Schlossbrauhaus einen Katastrophen-Leuchtturm ein

Schwangau – Ukrainekrieg, Inflation, Energiekrise – derzeit gibt es zahlreiche Probleme, die verschiedene Herausforderungen für die Bevölkerung der Bundesrepublik nach sich ziehen. Daher gilt es auf mögliche Schwierigkeiten und Katastrophenfälle möglichst gut vorbereitet zu sein. Das dachte sich wohl auch der Gemeinderat Schwangau und beschloss am vergangenen Montagabend in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr, Vorkehrungen für einen „Blackout“ zu treffen.



Auch wenn das Risiko eines langanhaltenden Stromausfalls im Königswinkel nach Einschätzung des Landratsamtes Ostallgäu sowie des lokalen Energieversorgers Elektrizitätswerke Reutte (EWR) in der näheren Zukunft „eher unwahrscheinlich“ sei (der Kreisbote berichtete), kann solch ein Szenario laut Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) „nicht ausgeschlossen“ werden. Das unterstrich auch Hauptamtsleiterin Christina Gerster am vergangenen Montagabend in der jüngsten Sitzung des Schwangauer Gemeinderats.



Um auf eine derartige Extremsituation aber möglichst vorbereitet zu sein, fasste das Gremium deshalb einstimmig den Beschluss, einen sogenannten Katastrophen-Leuchtturm im Dorf der Königsschlösser einzurichten. Dieser soll im „Schlossbrauhaus“ am Gipsmühlweg 5 untergebracht werden und im Falle eines „Blackouts“ als Notruf-Annahme- und Erste Hilfe-Anlaufstelle dienen. Im Zuge der Beschäftigung mit der Vorbereitung auf einen möglichen Katastrophenfall habe sich das „Schlossbrauhaus“ im Vergleich zu den zwei alternativ diskutierten Standorten – das neue Feuerwehrhaus und die Grundschule im Ort – „als ideal“ erwiesen, erklärte Rinke.



Der Schwangauer Rathauschef ist darüber hinaus zusammen mit dem Ersten Kommandanten der Schwangauer Freiwilligen Feuerwehr, der Geschäftsleiterin, dem Bauhofleiter und dem Ersten Wassermeister sowie deren jeweiligen Vertretern im Amt als Ansprechpartner im Fall der Fälle vorgesehen.