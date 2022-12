Schwangau: Betreuung kostet mehr

Von: Alexander Berndt

Teilen

Für die Kinderbetreuung müssen Schwangauer Eltern künftig tiefer in die Tasche greifen. © Berndt

Dieser Tage wird vieles teurer. Das werden künftig auch die Eltern von Kindern zu spüren bekommen, die ihre Sprösslinge im Schwangauer Kindergarten St. Tosso beziehungsweise der örtlichen Kinderkrippe betreuen lassen.

Schwangau – Dieser Tage wird vieles teurer. Das werden künftig auch die Eltern von Kindern zu spüren bekommen, die ihre Sprösslinge im Schwangauer Kindergarten St. Tosso beziehungsweise der örtlichen Kinderkrippe betreuen lassen.



Einige von ihnen waren denn auch gespannt lauschende Besucher der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schließlich beschloss das Gremium der Kommunalpolitiker unter Vorsitz von Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) dabei, die Gebühren für die Betreuung im Kindergarten und in der Kinderkrippe deutlich anzuheben. Darüber hinaus steigen auch die Kosten für die Mittagsbetreuung. Bevor der Gemeinderat die Entscheidung zu dieser „Hiobsbotschaft“ für die Eltern traf, erklärte Rinke jedoch, dass man über „eine recht ordentliche Kindertagesbetreuung in unserer Kommune“ verfüge.

Die zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass eine Betreuungskraft in Schwangau auf gut sechs Kinder komme, während es im landesweiten Durchschnitt etwa neun seien. Positiv wertete der Rathauschef zudem, dass man die Betreuungsplätze in den vergangenen Jahren „ordentlich ausgebaut“ habe. Dadurch stehen in der Krippe momentan 28 und in der Kita 113 Plätze zur Verfügung.

Als weit negativer dürften Eltern dann aber die Entscheidungen empfinden, die der Gemeinderat anschließend getroffen hatte. So steigen etwa die Gebühren für die Betreuung eines Kindes von bis zu fünf Stunden am Tag im Kindergarten von bisher 90 auf künftig 190 Euro im Monat an.



Erheblich mehr müssen Eltern auch für die Betreuung ihres Nachwuchses in der Krippe bezahlen, wo die Kosten bis dato bei 210 Euro monatlich lagen, während sie in der Zukunft 340 Euro betragen. Allerdings gibt es auch staatliche Zuschüsse, so dass Eltern bei einem Jahreseinkommen von bis zu 60.000 Euro Krippengeld in Höhe von 100 Euro sowie 250 Euro Familiengeld bekommen.



Absprache mit Elternbeirat

Indes erhöhen sich auch die Kosten für die Mittagsbetreuung sowie die Verpflegung ab 1. September nächsten Jahres. Auf diesen Startzeitpunkt der neuen Gebührensatzung hatte man sich nach Absprache mit den Elternbeiräten geeinigt. Demzufolge sind für Ersteres bei einer Betreuungszeit von unter vier Stunden wöchentlich, wofür derzeit die meisten Buchungen vorliegen, künftig etwa 25 anstatt elf Euro fällig. Bezüglich Verpflegung in Krippe und Kita sind dann außerdem fünf anstatt 2,50 beziehungsweise 3,50 Euro zu berappen, und für die Mittagsbetreuung fallen zukünftig anstelle von 4,50 sechs Euro an.