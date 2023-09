Broschüre zum Forggensee wird neu aufgelegt

Von: Matthias Matz

Die Broschüre über den Forggensee ist ab sofort wieder erhältlich. © Tourist Information Schwangau

Die beliebte Broschüre „Der Forggensee – Bilder aus einer versunkenen Welt“ wurde aufgrund der starken Nachfrage neu aufgelegt und ist ab sofort wieder erhältlich

Schwangau - Die Autoren Peter Nasemann und Magnus Peresson haben mit der Tourist Information Schwangau in den vergangenen Monaten intensiv an der aktualisierten Ausgabe zum Forggensee gearbeitet. Die Texte und Bilder vom mittlerweile verstorbenen, dritten Autor Georg Grieser sind weiterhin ein wichtiger Bestandteil der aktualisierten Ausgabe, heißt es dazu weiter in einer Pressemitteilung der Tourist Information.

Neu hinzu gekommen sind weitere, historische Bilder zum See und aus der Zeit, bevor der See entstand. Ergänzt wurden die Bilder mit neuen Aufnahmen von Peter Nasemann, der an den gleichen Orten Fotos von heute machte. So kann der Leser die Veränderungen im Landschaftsbild rund um den Stausee besser erfassen.

Die Broschüre „Der Forggensee – Bilder aus einer versunkenen Welt“ umfasst ausführliche und bebilderte Informationen zu Geschichte, Geologie, Fauna und Flora, die für Einheimische wie Gäste lesenswert sind.

Erhältlich ist die Neuauflage für 4,50 Euro in der Tourist Information Schwangau sowie in den örtlichen Buchhandlungen sowie den angrenzenden Tourist Informationen.