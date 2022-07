Feuerwehr bekämpft Brand in der Bleckenau

Von: Katharina Knoll

Symbolfoto: Mit Hilfe eines Hubschraubers versuchten die Einsatzkräfte am gestrigen Donnerstag den Brand im unwegsamen Gelände in der Bleckenau zu löschen. © DPA

Schwangau - Am Donnerstag ist ein Feuer in der Bleckenau im Ammergebirge ausgebrochen. Die Löscharbeiten gehen heute weiter. Zum Einsatz kommt dabei auch ein Hubschrauber.

Das Feuer hat wohl ein Blitzschlag im Zuge des Unwetters am Mittwochabend ausgelöst, sagt Martin Schweiger, Erster Kommandant der Feuerwehr Schwangau, auf Nachfrage des Kreisbote. Da sich der Band in unwegsamen Gelände befindet, wurde neben der Bergwacht Füssen und Murnau auch ein Polizeihubschrauber angefordert. Dieser füllte seinen Löschbehälter im Alpsee mit Wasser auf, um es anschließend über dem Feuer abzuwerfen. Außerdem brachte er Feuerwehrmänner und Bergwachtler in die Bleckenau und ließ sie über die Seilwinde an den Einsatzort ab.

Dort bekämpften sie auf ca. 150 Quadratmeter die Flammen. Was die Situation heikel machte: Der Einsatzort grenzt an den Bergwald. „Nichts zu tun wäre fahrlässig gewesen“, kommentiert Schweiger. „Wenn Wind aufkommt, haben wir ein richtiges Problem.“ Denn aufgrund der Trockenheit sei die Lage derzeit sehr angespannt.

Bis zum Donnerstagabend waren von dem Brand noch 25 bis 30 Glutnester übrig. Diese lokalisierte die Bergwacht mit Hilfe von Wärmebildern, die ihre Drohne aufnahm. Am heutigen Freitag gegen 6 Uhr gingen die Löscharbeiten deshalb weiter.

Neben der Feuerwehr Schwangau mit 30 Mann waren am Donnerstag auch zehn Brandbekämpfer der Feuerwehr Kempten sowie 15 Bergwachtler aus Füssen und Murnau im Einsatz. Oberbayern unterstützten die örtlichen Helfer mit ihrem Umwelthängermaterial, das aus hitzebeständigen Seilen, Sicherungsmaterial und Löschrucksäcke besteht.