Drehhütte: Gast erleidet Herz-Stillstand - Ersthelfer retten ihm das Leben

Die Bergwacht Füssen versorgte am vorvergangenen Sonntag einen Gast der Drehhütte, nachdem er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte. © Matthias Bein/dpa

Schwangau - Nur dem beherzten Eingreifen der Ersthelfer ist es zu verdanken, dass ein 48-Jähriger nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand auf der Drehhütte wohl ohne große Schäden das Krankenhaus verlassen kann.

Im wahrsten Sinne vom Stuhl fiel ein 48-Jähriger am vorvergangenen Sonntag in der Drehhütte. Daraufhin wurden umgehend über die integrierte Leitstelle Allgäu die Bergretter aus Füssen, die an den Wochenenden von zwei Kameraden aus Kaufbeuren unterstützt werden, alarmiert. Zusätzlich wurde der Notarzt der Landrettung und der Rettungstransportwagen des BRK verständigt.

Genau zehn Minuten nach Alarmierung waren eine Bergwacht-Notärztin und Bergwacht-Rettungssanitätern aus Kaufbeuren und Füssen am Einsatzort. Die drei Retter übernahmen die Versorgung des leblosen Mannes und konnten ihn innerhalb der nächsten fünf Minuten zu einem eignen Herz-Kreislauf reanimieren. Dafür nahmen die Retter eine laufende Herz-Druck-Massage am Patienten vor, beatmeten ihn mit Sauerstoff und schockten ihn mittels AED (Automatisierter Externer Defibrillator) zwei Mal. In der Zwischenzeit intubierte ihn die Bergwacht-Notärztin. Das bedeutet, sie führte einen Schlauch in die Luftröhre ein, um ihn künstlich zu beatmen.

Als der Patient stabil war, brachte ihn die Landrettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Füssen.

Rettung nur durch beherztes Eingreifen der Ersthelfer möglich

Der Mann hatte nach Auskunft der Bergwacht gewaltiges Glück und wird nach aktuellem Stand ohne große Schäden bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Um die Frau des Patienten, die ebenfalls in der Hütte war, sowie die Ersthelfer vor Ort kümmerte sich der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern mit einer Bergretterin aus Füssen.

Die wahren Helden des Einsatzes sind laut Bergwacht die Ersthelfer vor Ort, ein Gast sowie die Hütten-Belegschaft. Sie leisteten nach Auskunft der Bergretter beispielhafte Arbeit. Beherzt und ohne zu zögern begannen sie die Herz-Lungen-Wiederbelebung und baten die Leitstelle unter 112 um Hilfe. Zehn lange Minuten, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, reanimierten sie den Mann. Für die Bergwacht-Notärztin steht fest, dass der Patient ohne das beherzte Vorgehen der Ersthelfer keine Chance gehabt hätte. Selbst wenn die Bergretter das Herz nach zehn Minuten Stillstand wieder zum Schlagen gebracht hätten, wäre ein schwerer Hirnschaden sicher gewesen, so die Bergwacht. Ihrer Auskunft können Ersthelfer in solchen Situationen nur eines falsch machen, nämlich nichts zu tun.

kb