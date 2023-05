Schwangau kommt ohne neue Schulden aus

Von: Alexander Berndt

Gute Zahlen: Schwangau wird seine Zahlen ohne neue Kredite stemmen können. © Alexander Berndt

Schwangau wird heuer wohl ohne neue Kredite für seine Investitionen auskommen. Trotzdem wird auch im „Dorf der Königsschlösser“ gespart.

Schwangau – Angenommen hat der Gemeinderat jetzt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Die wichtigsten Zahlen hatte zuvor Tobias Rösler, Leiter der Finanzverwaltung, den Kommunalpolitikern vorgestellt.

Der Verwaltungshalt umfasst demnach in den Einnahmen und Ausgaben rund 13,8 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt schließt er dagegen sowohl in den Einnahmen als auch den Ausgaben mit ungefähr knapp fünf Millionen Euro ab, sodass sich das Gesamtvolumen auf fast 19 Millionen Euro und somit 9,7 Prozent mehr als 2022 beläuft.

Nach der Bekanntgabe des Zahlenwerks erhielt zunächst die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) an der Spitze Anerkennung von den Gemeinderäten Johann Stöger (Freie Dorfgemeinschaft) und Michael Weisenbach (CSU). „Wir haben einen vorausschauenden und stabilen Haushalt“, betonte Weisenbach.



Anschließend beschloss das Gremium die Haushaltssatzung, in der keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind, und den Haushaltsplan einstimmig. Damit stimmte es gleichzeitig der Finanzierung sowie dem Investitionsprogramm von 2022 bis 2026 zu.

Nach 2017 erhält die Gemeinde heuer erstmals wieder Schlüsselzuweisungen, die 109.000 Euro ausmachen. Im Vergleich zu den anderen Kommunen in Bayern war die Steuerkraft bislang nämlich zu hoch.



Hohe Personalkosten

Den Großteil der Einnahmen des Verwaltungshaushalts machen indes Steuern mit einem Anteil von 24 Prozent aus, wogegen die Kreisumlage in Höhe von zwei Millionen Euro den größten Einzelausgabeposten im Verwaltungshaushalt darstellt. Die Personalkosten steigen von vier auf 4,4 Millionen Euro. Außerdem wird heuer eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro „angenommen“, erklärte Rösler.



Den größten Batzen der Einnahmen des Vermögenshaushalts macht mit 31 Prozent eine Rücklagenentnahme aus. Die größten Ausgaben verschlingen dagegen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die sich zusammen genommen auf 69 Prozent belaufen.



Das neue Investitionsvolumen beträgt Röslers Angaben zufolge 4,8 Millionen Euro, was einer Investitionsquote von 25 Prozent entspreche – so wenig wie seit vier Jahren nicht mehr. Einen Schwerpunkt stellt hier der örtliche Kindergarten dar, für den Investitionen von etwa 2,1 Millionen Euro vorgesehen sind.

Aufgrund der geplanten Ausgaben reduziert sich die bisherige Rücklage um 1,5 Millionen auf 3,2 Millionen Euro. Der Schuldenstand im Haushalt soll dennoch auf 1,1 Millionen Euro sinken, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 328 Euro bedeutet. Bayern weit beträgt sie im Schnitt 653 Euro.



In seinem Ausblick unterstrich Bürgermeister Rinke, dass die Gemeinde „bereits letztes Jahr umfassende Konsolidierungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt“ habe und daher „eine neue Verschuldung 2023 vermieden“ werde. Unter Beachtung der Schuldentragfähigkeit konzentriere sich Schwangau so „konsequent auf die Pflichtaufgaben“, wozu beispielsweise die Erweiterung der Kinderbetreuung gehöre.

Daneben seien „Investitionen zum Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur notwendig“, wobei die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung und der Straßenbau Schwerpunkte bildeten.