Schwangau: Mit der Schreckschusspistole zum Angeln

Von: Matthias Matz

Am Bannwaldsee trafen die Beamten auf vier Angler. Einer der Männer war sogar bewaffnet. © René Hübel/panthermedia

Wegen zum Teil beträchtlicher Verstößen gegen Naturschutzgesetze werden sich mehrere Angler und Camper verantworten müssen. Ein Angler trug sogar eine Waffe bei sich.

Schwangau/Füssen - Die Polizei Füssen kontrollierte nach eigenen Angaben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Seen bei Füssen und Schwangau auf die Einhaltung der Naturschutzgesetze. Dabei trafen die Beamten am Bannwaldsee auf eine vierköpfige Angler-Gruppe.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist das Angeln zur Nachtzeit dort jedoch generell untersagt. Weiter verließen die Männer die Wege und errichteten ein Lager inklusive Grillmöglichkeit. Nach Sicherstellung der Anglerausrüstung fanden die Beamten bei einem 45-Jährigem schließlich noch eine Luftpistole und ein Einhandmesser.

Das Führen der Schusswaffe stellt laut Waffengesetz ein Vergehen dar. Wegen des Messers muss der Mann mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Alle vier Angler müssen sich zudem wegen Fischwilderei und diversen Ordnungswidrigkeit nach dem Naturschutzgesetz verantworten. Die Anglerscheine und ihre gesamte Angelausrüstung zogen die Beamten ein.

Ferner trafen die Beamten am Parkplatz in Brunnen in Schwangau und am Parkplatz Alatsee in Füssen fünf Camper im Naturschutzgebiet an. Alle Camper erhalten nun ebenfalls eine Anzeige nach dem Naturschutzgesetz. Zudem mussten sie zeitnah die Örtlichkeiten verlassen und sich eine andere Schlaförtlichkeit suchen.