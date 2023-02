Schwangau: Fahrt mit Sommerreifen endet im Graben

Trotz Schnee und glatter Straßen war eine Urlauberin bei Schwangau mit Sommerreifen unterwegs. Die Fahrt endete im Graben. © PantherMedia / Rangizzz

Eine Autofahrerin, die trotz der winterlichen Verhältnisse mit ihrem neuen Pkw mit Sommerreifen unterwegs war, ist bei Schwangau in einen Graben gerutscht.

Schwangau - Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Urlauberin aus Spanien am Sonntagabend mit ihrem neu gekauften Pkw von Füssen in Richtung Hohenschwangau. An der Horner Gabel wollte sie nach rechts in Richtung Hohenschwangau abbiegen. Da sie jedoch in Anbetracht der winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs war und zudem noch Sommerreifen montiert waren, geriet sie ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Grünstreifen.

Dort blieb der Pkw liegen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Autofahrerin musste noch an Ort und Stelle ein Bußgeld von über 200 Euro entrichten.

