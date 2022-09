Schloss Neuschwanstein ziert Sonderbriefmarke der Deutschen Post

Finanzminister Albert Füracker stellt die neue Sonderbriefmarke „Schloss Neuschwanstein“ vor. © StMFH/Christian Blaschka

München – Seit 1. September ist Schloss Neuschwanstein auch als Briefmarke erhältlich. Das Märchenschloss wird auf der ersten Briefmarke der neuen Serie „Deutsche Sehenswürdigkeiten“ abgedruckt. Das gibt jetzt Finanzminister Albert Füracker (CSU) bekannt. „Schloss Neuschwanstein ist jetzt bundesweit versandbereit!“, freute er sich.

„Mit dem Schloss auf dem Briefumschlag wird jeder Empfänger und jede Empfängerin an das weltberühmte Schloss im Allgäu erinnert. Sozusagen als nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den Märchenkönig Ludwig II. ist ab 1. September die neue Sonderbriefmarke erhältlich“, sagte Füracker beim Start der Herausgabe.



Die Sonderbriefmarke Neuschwanstein ist 85 Cent wert und ab sofort bei allen Verkaufsstellen von Briefmarken erhältlich, heißt es von Seiten des Finanzministeriums.



Umriss des Freistaats Bayern

Jan-Niklas Kröger aus Bonn hat das Postwertzeichen zu Schloss Neuschwanstein und den Stempel zum Entwerten am ersten Ausgabetag gestaltet. Das Fotomotiv von Schloss Neuschwanstein hat auf der Marke den Umriss des Freistaats Bayern.

Die Briefmarke ist Teil der neuen Sonderpostwertzeichen-Serie „Deutsche Sehenswürdigkeiten“, die künftig besonders sehenswerte Orte, Landschaften, Regionen und Bauwerke in Deutschland zeigt. Die Serie knüpft an eine langjährige Tradition an: Bereits von November 1987 bis Februar 2004 gab die Deutsche Post die Dauermarkenserie „Sehenswürdigkeiten“ heraus.