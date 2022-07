Steinschlag am Tegelberg: Basketballgroßer Stein verletzt Klettersteiggeherin schwer

Von: Katharina Knoll

Die Einsatzkräfte der Bergwacht Füssen kümmern sich um die schwer verletzte Frau © Bergwacht Füssen

Füssen/Schwangau – Bei einem Steinschlag im „Gelbe Wand“ Klettersteig am Tegelberg ist am Mittwochvormittag eine Bergsteigerin schwer verletzt worden. Wie die Bergwacht berichtet, erlitt sie viele Brüche im Bereich des Oberkörpers.

Gegen 10 Uhr wurde die Bergwacht Füssen nach eigenen Angaben zu einem Einsatz an den Tegelberg gerufen. Die Einsatzmeldung lautete: schwer verletzte Person nach einem Steinschlag im „Gelbe Wand“ Kletterteig.



Die Einsatzkräfte forderten umgehend einen Rettungshubschrauber an, um so schnell wie möglich zur Einsatzstelle zu gelangen. Kurze Zeit später nahm der Hubschrauber Christoph 17 einen Bergretter an der Rettungswache Füssen auf und brachte ihn zusammen mit einem Notarzt an die Einsatzstelle.



Verlegung in Unfall-Klinik

Anschließend bracht der Hubschrauber zwei weitere Bergretter zur Einsatzstelle. Sie sollten in dem steilen und absturzgefährdeten Gelände die Sicherheit und Versorgung gewährleisten. Bei dem Unfall hatte ein basketballgroßer Stein die Bergsteigerin getroffen, die daraufhin etwa zehn Meter abgestürzt war. Sie erlitt ein Polytrauma mit vielen Brüchen im Oberkörperbereich.

Nach der Erstversorgung der Patientin brachten sie die Einsatzkräfte zunächst in den Schockraum des Krankenhauses Füssen gebracht. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie jedoch in die Unfall-Klinik nach Murnau verlegt.