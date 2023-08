Schwangau: Taucherin gerät am Alpsee in Not

Teilen

Der Hubschrauber landete auf der Liegewiese und brachte die Taucherin in eine Spezialklinik. © DLRG Füssen

Eine Taucherin geriet während eines Übungstauchgangs am Alpsee in Not. Der Hubschrauber landete auf der Liegewiese, die Taucherin wurde medizinisch versorgt.

Schwangau - Am Dienstagvormittag ereignete sich am Alpsee in Hohenschwangau ein dramatischer Vorfall, als eine Taucherin während eines Übungstauchgangs in Not geriet. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers war notwendig um die Taucherin medizinisch zu versorgen. Wie die DLRG Füssen mitteilt, geriet die Taucherin, die sich zu einem Übungstauchgang in den Alpsee begab, in über 25 Metern Tiefe unerwartet in Schwierigkeiten mit ihrer Ausrüstung.

Infolgedessen stieg die Tauchgruppe zu schnell nach oben. Glücklicherweise reagierte der Tauchpartner der Frau besonnen und verlangsamte den Aufstieg, um eine mögliche Dekompressionskrankheit zu verhindern. Trotz der aufmerksamen Reaktion des Tauchpartners zeigte die Frau nach dem Auftauchen an der Oberfläche besorgniserregende Symptome, die auf eine mögliche Taucherkrankheit hinwiesen.

Hubschrauber landet auf Liegewiese

Da eine solche Erkrankung ernsthafte gesundheitliche Risiken bergen kann, wurde sofort ein Rettungshubschrauber angefordert, um die Taucherin in ein Spezialkrankenhaus zu transportieren. Der Rettungshubschrauber landete auf der Liegewiese am Ostufer des Alpsees. Die erfahrenen Rettungskräfte brachten die verletzte Taucherin sicher an Bord und setzten den Flug in Richtung des Spezialkrankenhauses fort.

Der Vorfall am Alpsee unterstreicht laut DLRG die Wichtigkeit einer soliden Tauchausbildung und eines umsichtigen Verhaltens unter Wasser. Dank des besonnenen Handelns des Tauchpartners sowie dem schnellen Einsatz der Rettungskräfte konnte die verunglückte Taucherin rasch versorgt und in die Hände erfahrener Ärzte übergeben werden. Insgesamt zeigt dieser Vorfall, wie entscheidend es ist, sich der potenziellen Risiken beim Tauchen bewusst zu sein und in jeder Situation besonnen zu handeln.

Die schnelle und koordinierte Rettungsaktion verdeutlicht zudem die Effizienz der Rettungsdienste, die bereitstehen, um in Notfällen rasch Hilfe zu leisten und Menschenleben zu retten.