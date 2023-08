Schwangau und das Festspielhaus feiern den Geburtstag des Märchenkönigs

Der Märchenkönig würde morgen seinen 178. Geburtstag feiern. © Gemeinde Schwangau

Am morgigen Freitag, 25. August, wäre König Ludwig II. 178 Jahre alt geworden. Für die Gemeinde Schwangau und das Festspielhaus Anlass, heute und morgen zu feiern.

Schwangau/Füssen - Am morgigen Freitag, 25. August, vor 178 Jahren wurde König Ludwig II. in München geboren. Die Gemeinde Schwangau und das Festspielhaus „Neuschwanstein“ laden aus diesem Grund zu verschiedenen Veranstaltungen zu Ehren des Märchenkönigs ein.

Bereits am heutigen Donnerstag, dem Vorabend des Geburtstags von König Ludwig II., wird es zu Ehren des Märchenkönigs ein Bergfeuer in Schwangau geben, teilte die Tourist Info mit. Zu sehen ist das Feuer ab 21 Uhr überall dort, wo es einen freien Blick auf den Tegelberg gibt. Am morgigen Freitagabend findet anlässlich des Königsgeburtstags um 18.30 Uhr eine Gedenkmesse in der Kirche St. Coloman statt.

Am 25. August 1845 wurde dem bayerischen Kronprinzenpaar Maximilian und Marie der langersehnte Erbprinz geboren. Im Grünen Salon von Schloss Nymphenburg in München erblickte der kleine Prinz das Licht der Welt. Wie bereits sein Großvater, entwickelte Ludwig schon sehr früh ein Interesse für die Kunst und in späteren Jahren für die Architektur.

Aber auch die Liebe und Verbundenheit zur Natur wurde bereits in seiner Kindheit entfacht. So bestieg er zum Beispiel gemeinsam mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder den 2047 Meter hohen Säuling bei Schwangau.

Zufluchtsort in den Bergen

Die Liebe zur Kunst und Kultur bewahrte er sich sein Leben lang. Die Bautätigkeiten des Königs begannen schon kurz nach seiner Thronbesteigung. Als Verehrer und Förderer von Richard Wagner erschuf er sich rund um die vertonten Sagenwelten des Komponisten seine eigenen Zufluchtsorte in den bayerischen Bergen.

Hoch oben über den Fluren Schwangaus, konnte er in die alten deutschen Sagenwelten zurückkehren, die ihn schon während seiner Kindheit auf Schloss Hohenschwangau begleitet haben.

Noch heute ist die enge Verbindung und Treue zwischen den Schwangauern und König Ludwig II. spürbar. Zu Ehren des Königs wird jeweils am Vorabend seines Geburts- und Todestages ein Bergfeuer entzündet sowie am Ehrentag eine Gedenkmesse abgehalten. Diese wird musikalisch gestaltet mit Werken unter anderem von Mozart. Musiker sind Helene von Rechenberg (Orgel), Dr. Wolfgang Berger und Gabriel Reinhold (Streicher).

Feier im Festspielhaus

Auch im Festspielhaus Neuschwanstein wird der Geburtstag des Märchenkönigs am morgigen Freitag, 25. August, jedes Jahr mit einem großen Festwochenende gefeiert. Heuer wird am morgigen Freitagabend auf der großen Bühne das Musical „Ludwig2 – Der König kommt zurück“ gezeigt. Alle Technikinteressierten können schon am Nachmittag bei einer Bühnenführung einen Blick hinter die Kulissen einer der größten Drehbühnen Europas werfen.

Im Barockgarten direkt am Ufer des malerischen Forggensees findet an diesem Wochenende der beliebte Kunsthandwerkermarkt statt. Kreative und ausgefallende Handwerksstücke werden hier von Fieranten aus Nah und Fern angeboten.

Nach dem Musical auf der Bühne erwartet alle noch ein großes Feuerwerk zu Ehren des Königs. Ein würdiger Abschluss seines Geburtstags.

Kunsthandwerk im Barockgarten

Auch am Samstag und Sonntag wird weitergefeiert. Der Kunsthandwerkermarkt im Barockgarten ist bis Sonntagabend geöffnet. Tagsüber finden auf einer kleine Freilichtbühne Live-Auftritte von Künstlern des Festspielhauses mit Ausschnitten aus den aktuellen Shows statt, es gibt eine Hüpfburg und Barockpferde für die kleinen Gäste und Glückssuchende können sich am Festspielhaus-Glücksrad versuchen und auf tolle Preise hoffen.

Neben Ludwig2 ist auf der Bühne darüber hinaus das „Familienmusical Die Schöne und das Biest“ an diesem Wochenende zu sehen.

Sonntagfrüh lädt der Biersgarten zu Blasmusik und Frühschoppen ab 11 Uhr ein. Für die Jüngsten wird es am heutigen Donnerstagnachmittag bereits vor dem Musical um 16 Uhr ab 14 Uhr eine kostenlose Königsaudienz für Kleinen geben. Für alle Kinder und Jugendliche, die am Festwochenende mit Kostüm ins Festspielhaus kommen, gibt es zudem vergünstigte Ticketpreise.