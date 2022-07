Verletzte Urlauberin und erschöpfter Klettersteiggeher: Bergwacht Füssen hat am Samstag viel zu tun

Von: Katharina Knoll

Am vergangenen Samstag hatte die Bergwacht Füssen alle Hände voll zu tun. Die Retter wurden gleich zu vier Einsätzen gerufen. © Archiv/Hoellisch

Füssen/Schwangau - Alle Hände voll zu tun hatte die Bergwacht Füssen nach eigenen Angaben am vergangenen Samstag. Gleich zu vier Einsätzen wurden die Retter gerufen.

Bereits gegen 11 Uhr wurde die Bergwacht alarmiert, weil ein erschöpfter Klettersteiggeher am Fingersteig nicht mehr weiter kam. Zwei Bergretter fuhren daraufhin mit der Tegelbergbahn hinauf und stiegen über den Klettersteig zu dem erschöpften Kletterer hinab. Dort angekommen seilten sie diesen über den Notausstieg ab und begleiteten ihn bis zum Normalweg des Tegelberg.

Junge Frau verliert das Bewusstsein

Noch während dieser Einsatz lief, wurde die Bergwacht gleich zum nächsten gerufen. Eine Ungarin hatte sich zwischen Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau am Knöchel verletzt. Weil die Meldung aber über mehrere Ecken den Einsatzleiter erreichte, ein Rückruf nicht möglich war und die Beschreibung eher dürftig, mussten die Einsatzkräfte die Verletzte suchen. Zwei Bergretter fuhren die in Frage kommenden Wege zwischen Hohenschwangau und Schloss Neuschwanstein ab und entdeckten die Verletzte schließlich im unteren Bereich der Rodelbahn. Nach der Versorgung erfolgte der Abtransport ins Krankenhaus Füssen.

Um 13:50 Uhr wurde die Bergwacht Füssen schließlich zu einer bewusstlosen jungen Frau gerufen. Die Einsatzstelle war diesmal exakt beschrieben. Sie befand sich unterhalb von Schloss Neuschwanstein am sogenannten Kainzweg. Nachdem sich die Bergwachtler und der Notarzt der Landrettung um die Erstversorgung gekümmert hatten, war die Patientin wieder bei Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus Füssen gebracht.

Erschöpfte Bergsteigerin kommt im Tegelbergklettersteig nicht mehr weiter

Gegen Abend kam schließlich eine 22-jährige Bergsteigerin im Tegelbergklettersteig nicht mehr weiter und setzte gegen 19 Uhr einen Notruf ab. Nach Abklärung der Lage durch den Einsatzleiter der Bergwacht Füssen forderten die Bergwachtler einen Rettungshubschrauber an. Der „Christoph 17“ setzte schließlich zwei Luftretter der Bergwacht an der Einsatzstelle im Mittelteil des Tegelbergklettersteiges mit Hilfe der Rettungswinde ab. Mit zwei weiteren Flügen brachte der Hubschrauber die erschöpfte Bergsteigerin und ihren Begleiter sicher ins Tal.

So einsatzreich der Samstag für die Bergwacht Füssen war, so entspannt war der Sonntag. Obwohl das Wetter schön war, mussten die Bergretter an diesem Tag keine Hilfe am Berg leisten.