Wanderungen in die versunkene Welt des Forggensees finden wieder statt

Von: Matthias Matz

Bei der Wanderung durch den Forggensee erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes und interessante Anekdoten. © Tourist Information Schwangau

Schwangau - Ab Freitag, 11. März, findet wieder die Führung „Wanderung in eine versunkene Welt“ der Tourist Information Schwangau durch den Forggensee statt.

Der Füssener Historiker und Heimatforscher Magnus Peresson begleitet die Teilnehmer dabei bis Ende April auf eine spannende Entdeckungsreise in den trockenen Seegrund des größten Stausees Bayerns. Auf der Tour erfahren die Teilnehmer viele interessante und zum Teil lustige Geschichten über die Menschen, die hier lebten, sowie Wissenswertes über die artenreichen Pflanzen und Tierwelt dieser Landschaft.

Von Frühjahr bis Herbst gilt der Forggensee als eines der schönsten und größten Wassersportparadiese Bayerns. Im Winter wird der See fast vollständig abgelassen und gestattet einen spannenden Einblick in die Vergangenheit versunkener Dörfer. Denn um den See aufstauen zu können, mussten Schwangaus Ortsteile Forggen und Deutenhausen geflutet werden. Zudem lassen sich bei dieser Führung auf dem Seegrund Reste der römischen Straße Via Claudia Augusta, römischer Gutshöfe und Straßendämme erkennen.

Derzeit sind im abgelassenen Forggensee Überreste längst vergangener Dörfer zu sehen. © Tourist Information Schwangau

Erste Planungen zur Nutzung von Wasserkraft entlang des Lechs entstanden bereits Ende des 19. Jahrhunderts, allerdings wurde der Naturdamm erst 1950 gebaut. Vier Jahre später füllte sich der zwölf Kilometer lange und drei Kilometer breite See dann zum ersten Mal mit Wasser. Die Stauung des Lechs regelt den Wasserstand der Donau und dient sowohl für den Hochwasser-Rückhalt als auch zur natürlichen Energie-Erzeugung.

In den Ortsteilen Brunnen, Waltenhofen oder der Bucht nahe Horn stehen Schautafeln, die die Geschichte des Stausees aufzeigen.

Wer noch tiefer in die Geschichte des Forggensees eintauchen möchte, für den ist die „Wanderung in eine versunkene Welt“ eine tolle Gelegenheit. Mit dem Füssener Architekten und Heimatforscher Magnus Peresson geht es auf Entdeckungsreise zum Seegrund.

Die Führungen finden jeweils freitags, am 11., 18. und 25. März, 1., 8., 22. und 29. April sowie am Donnerstag 14. April, jeweils um 16.30 Uhr statt.

Es gilt laut Tourist Information Schwangau eine maximale Teilnehmerzahl. Tickets können online vorreserviert werden (www.schwangau.de/termine) und sind erhältlich bei der Tourist Information Schwangau, Münchener Straße 2 (Erwachsene sieben Euro, Kinder 6-14 Jahre drei Euro).

Für diese Führung wird voraussichtlich die 2G-Regel gelten. Wer nach der Führung noch einmal die Details nachlesen möchte, kann die Forggensee-Broschüre für 4,50 Euro in der Tourist Information Schwangau erwerben.