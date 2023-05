Schwangauer Feuerwehr verzeichnet so viele Einsätze wie noch nie

„Ein Spitzenjahr“

Von Alexander Berndt schließen

Mit 90 Einsätzen hatte die Feuerwehr Schwangau im vergangenen Jahr „so viele wie noch nie“, berichtete Martin Schweiger in der Dienst- und Mitgliederversammlung.

Schwangau – Die Zahl der Einsätze, die sich dabei laut Schweiger noch teilweise recht aufwändig und zeitintensiv gestalteten, war mit 90 doppelt so hoch wie im Jahr davor. Ganz zu schweigen von den Zeiträumen 2019 bis 2020 sowie 2020 bis 2021, als es aufgrund vieler Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise noch weniger Einsätze waren.

Mit einem Personaleinsatz von 1002 Mann habe man im zurückliegenden Jahr indes insgesamt 1435 Einsatzstunden geleistet, erläuterte Schweiger weiter, dass dies wohl auch in dieser Hinsicht „ein Spitzenjahr“ gewesen sei.

Neben der Vielzahl an verschiedenen Einsätzen hat die Schwangauer Wehr, deren Mannschaftsstärke Schweiger mit 103 aktiven Feuerwehrdienstleistenden und fünf Feuerwehranwärtern bezifferte, unter anderem noch an diversen Schulungen sowie Lehrgängen teilgenommen.

+ Besonders gewürdigt: Rainer Schneidberger (links) und Peter Einseidler schieden kürzlich aus ihrem Dienst bei der Feuerwehr Schwangau beziehungsweise als Kreisbrandinspekteur aus. © Berndt

Schließlich dankte Schweiger seinerseits „allen Feuerwehrdienstleistenden und den Betrieben“, die die Brandbekämpfer immer wieder „während der Arbeit zu ihren Einsätzen weglassen“.



Bei den anschließenden Wahlen bestätigten die Anwesenden Schweiger ebenso als Kommandanten wie seinen Stellvertreter Nikolaus Schindele.



Wieder gewählt wurden im Zuge der anschließenden Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins auch Thomas Orthuber und Wolfgang Mayr, die damit weiterhin als dessen Kassenprüfer fungieren und so die Arbeit von Kassier Norbert Lenz kontrollieren. Und während Ulrich Isele die Versammlungsbesucher in Abwesenheit Lenz‘ über den aktuellen Kassenbestand von ungefähr 37. 900 Euro informierte, gab der Vorsitzende Thomas Gleich dabei die Mitgliederzahl mit 424 an.



Bei den Ehrungen langjähriger treuer Mitglieder würdigte der Vorstand zwei Anwesende besonders: So erhielten Peter Einsiedler und Rainer Schneidberger riesigen Beifall, als sie nach 17 Jahren in der Position als Kreisbrandinspekteur beziehungsweise 47 Jahren aktiver Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Schwangau aus ihrem Dienst ausschieden.