Schwangauer Kindergarten wird größer

Von: Alexander Berndt

Vergrößert sich noch weiter: Der Kindergarten St. Tosso wird derzeit bereits ausgebaut. © Alexander Berndt

Schwangau – Während die Erweiterung des Kindergartens St. Tosso bereits läuft, hat der Bauausschuss entschieden, die Einrichtung um zwei Gruppenräume aufzustocken.

Äußerlich verändert sich zwar nichts, aber im Inneren soll es einige Modifizierungen geben beim erweiterten Kindergarten St. Tosso am Ehberg. Wie der Leiter des Schwangauer Bauamts, Klaus Lang, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in der vergangenen Woche bekannt gab, seien durch die zweite Tektur Änderungen in den Raumeinteilungen beziehungsweise Raumnutzungen ohne Änderung der Außenansicht vorgesehen.

So bleibe die Außentreppe an der Ostseite des Gebäudes bestehen und werde nicht beseitigt, erklärte Lang. Im Innenbereich des erweiterten Kindergartens sei dagegen „unter anderem der Einbau einer Mensa im Erdgeschoss neben dem Mehrzweckraum“ vorgesehen.



Darüber hinaus soll die Krippe ins Erdgeschoss verlagert werden, während dafür eine Kindergartengruppe ins Obergeschoss umziehen soll. Aufgrund der Änderungen werden die bisherigen Räume der Kinderkrippe zu Personalräumen, ein Büro wird im Obergeschoss angebaut und die Außenanlagen werden erweitert, informierte Lang ferner.