Viele Stammgäste

Schwere Entscheidung: Melanie Kerpf und Matthias Nack hören auf der »Füssener Hütte« auf

Von: Matthias Matz

Matthias Nack und Melanie Kerpf, hier mit Sohn Moritz, hören im Oktober als Betreiber der „Füssener Hütte“ auf. © Matz

Musau/Füssen – Nach sechs Sommern auf der „Füssener Hütte“ ist für das Pächter-Paar Melanie Kerpf und Matthias Nack Schluss. Die Entscheidung fiel ihnen schwer.

„Das ist Heimat für uns“, sagt Matthias Nack und lässt seinen Blick über die markante Holzfassade der „Füssener Hütte“ mit ihrem charakteristischen Balkon im ersten Stock schweifen. Wenn der 36-Jährige Sätze wie diesen sagt, klingt immer auch ein bisschen Wehmut mit in seiner Stimme. Denn in drei Wochen – am Sonntag, 9. Oktober – werden Nack und seine Partnerin Melanie Kerpf, 34, die Saison beenden und die Füssener Hütte zum letzten Mal abschließen. Nach sechs Sommern auf dem beliebten Ausflugsziel haben die beiden den Pachtvertrag gekündigt und ziehen sich aus dem Raintal zurück.

Als die beiden gelernten Köche 2017 die auf 1550 Metern gelegene Hütte mit rund 60 Übernachtungsplätzen von Jörg Kratzer übernahmen, ging für sie ein Traum in Erfüllung. Sechs Berg-sommer später ist der Traum ausgeträumt. Dabei hatten sie sich erst im vergangenen Jahr mit der Stadt Füssen, zu deren Besitz die Hütte gehört, auf eine Verlängerung des Vertrags um weitere drei Jahre geeinigt. Doch nun wird das junge Paar voraussichtlich im November zum zweiten Mal Eltern. „Wir haben uns deshalb entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen“, erklärt Matthias Nack.

In den vergangenen beiden Jahren nach der Geburt von Sohn Moritz sei ihnen klar geworden, dass es immer schwieriger wird, den Betrieb der Hütte und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Einfach gemacht hat sich das junge Paar den Entschluss nicht. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn wir haben uns hier richtig wohl gefühlt“, so Melanie Kerpf. „Aber mit Familie ist das einfach zu schwierig.“



Bis zum Sonntag, 9. Oktober, wird der Hüttenbetrieb noch ganz normal weitergehen, wobei die beiden vor allem auf gutes Wetter hoffen. Parallel dazu räumt das Paar die Hütte auf und aus und bereitet die Übergabe vor. Dabei kommt es nach so langer Zeit im Raintal immer wieder zu emotionalen Momenten. „Jetzt zum Schluss“, schildert Nack, „wo man anfängt, die Übergabe zu organisieren und auszuräumen, findet man in jeder Ecke eine Erinnerung. Das gibt man nicht gerne auf.“

Im Laufe der Jahre habe sich eine ganz besondere Beziehung zu der urigen Hütte entwickelt. „Im Oktober war man froh, dass die Saison vorbei war. Aber spätestens im März, April fiel einem die Decke auf den Kopf und man freute sich auf die Hütte“, schmunzelt er.



Viele Stammgäste

Tatsächlich haben die beiden in den vergangenen sechs Sommern viele unvergessliche Momente erlebt, zahllose Bekanntschaften geschlossen und einen großen, fast schon familiären Kreis an Stamm- und Übernachtungsgästen aus Nah und Fern gewonnen. Der findet regelmäßig den Weg ins Raintal – nicht zuletzt wegen Nacks legendärem Schweinsbraten aus dem Holzofen oder dem weithin bekannten Kaiserschmarrn.

„Das freut uns und ist auch eine Bestätigung, dass wir etwas richtig gemacht haben. Wir sind super zufrieden und gehen mit einem Lächeln!“, so der 36-Jährige, der in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde. „Wir werden nie vergessen, was wir hier erlebt und was wir uns aufgebaut haben.“ Für ihn selbst gehört zu den besonderen Momenten, wenn er in der morgendlichen Stille das Frühstück zubereitete und dabei dem Sonnenaufgang zuschauen konnte.

Hütte ist der Chef

Neben all der idyllischen Berg- und Hüttenromantik ist der Betrieb einer Einrichtung wie der „Füssener Hütte“ aber auch harte Arbeit. Zur Organisation des Hüttenalltags mit all seinen kleinen und großen Aufgaben hinzu kommt, dass die Hütte viele Jahre alt ist. „Die Hütte hat ihren Charme“, schmunzelt Nack. „Durch das Alter ist sie aber eine Herausforderung – die musst du annehmen.“ Oder anders formuliert: „Die Hütte ist der Chef, der vorgibt, in welchem Rahmen sie betrieben werden kann.“

Zusammen mit Thomas Wechner, der für die Stadt Füssen deren Tiroler Grundbesitz verwaltet, brachten Nack und Kerpf das Gebäude jedes Jahr ein bisschen mehr auf Vordermann und modernisierten es behutsam, ohne den urigen Charakter zu verwässern (der Kreisbote berichtete mehrfach). Unter anderem erhielt das Gebäude in den vergangenen Jahren einen neuen Sanitärbereich und die Terrasse wurde erweitert. „Wie die Hütte sich verbesserte, das war eine schöne Sache“, so Nack, der in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit Verwalter Wechner und der Stadtverwaltung hervorhebt. „Das war immer ein gegenseitiges Entgegenkommen.“

Vor allem die Erweiterung der Terrasse im Herbst 2019 sollte sich in der Corona-Krise auszahlen. So war es möglich, größere Abstände für die Besucher zu schaffen. Dennoch haben zwei Jahre Corona-Einschränkungen ihre Spuren hinterlassen. „Zu sagen, dass das nicht an einem gezehrt hat, wäre gelogen“, blickt Nack auf zwei schwierige Sommer zurück, in denen deutlich weniger Wanderer auf der Hütte übernachteten.

Vor allem der erste Corona-Sommer sei schwer gewesen. Der zweite habe dann mit den 2G- und 3G-Regeln aber einige Erleichterungen gebracht, blickt Nack zurück. Geholfen habe zweifelsohne auch die finanzielle Unterstützung durch den österreichischen Staat.



Wieder mehr Gäste

Konkrete Zahlen hinsichtlich der Übernachtungen will der Pächter und Koch zwar nicht nennen, lässt aber durchblicken, dass sich die Zahlen mittlerweile wieder dem Vor-Corona-Niveau annähern, als Jahr für Jahr eine Steigerung zu verzeichnen war. „Die Leute genießen es wieder, ohne Einschränkungen wandern zu gehen und die Gastronomie zu besuchen.“ Gleichwohl hat er beobachtet, dass die Leute in letzter Zeit wieder mehr aufs Geld schauen. Auch er sei nicht umhin gekommen, wegen der gestiegenen Energiekosten die Preise etwas anzuheben.

Wie es mit der kleinen Familie nach dem 9. Oktober weitergehen wird, wissen Kerpf und Nack derzeit noch nicht. Zunächst aber stehe eine Auszeit an, erzählen sie. Schließlich erwarten beide im Herbst ihr zweites Kind. Nack zumindest kann sich vorstellen, nach 20 Jahren als Koch beruflich noch einmal etwas anderes zu machen. Irgendwann einmal wieder eine Hütte zu übernehmen, will er aber nicht ganz ausschließen. „Wir lassen das auf uns zukommen.“



Doch egal, wohin der Weg des Paares künftig auch führen wird – die Erinnerung an ihre Zeit auf der „Füssener Hütte“ kann ihnen niemand nehmen. „Das war die schönste Zeit, die wir hatten!“

Ein Nachfolger ist bereits in Sicht Füssen/Musau – Nach der Kündigung von Melanie Kerpf und Matthias Nack als Pächter der „Füssener Hütte“ wird mit Hochdruck an einer Nachfolgeregelung gearbeitet. Nach Angaben von Thomas Wechner, der für die Stadt Füssen deren Tiroler Grundbesitz – zu dem auch die „Füssener Hütte“ gehört – verwaltet, ist ein Nachfolger bereits in Sicht. Namen wollte er auf Nachfrage jedoch keine nennen, da an diesem Wochenende noch finale Gespräche geführt werden sollen. Sicher sei aber: „Es ist definitiv, dass die Hütte weiter betrieben wird!“ Die Entscheidung des bisherigen Pächterpaares bedauert der Verwalter: „Mir tut es leid, dass sie aufhören“, sagte er. Mit dem, was sie geleistet hätten, sei er mehr als zufrieden. „Die Qualität hat gestimmt und das Ambiente war immer spitze!“ Darüber hinaus habe man ein gutes Verhältnis gehabt. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) teilte auf Anfrage mit: „Ich bedanke mich für die gute und stets freundliche Bewirtung auf unserer Füssener Hütte.“ Und weiter: „Wir bedauern natürlich die Entscheidung, verstehen aber die sehr schöne familiäre Entwicklung, und mit dem Zuwachs sowie der Schulpflicht wird es schwer die Hütte so zu betreiben.“ mm