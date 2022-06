Schwerer Betriebsunfall: Mann stürzt mit Motorsäge vier Meter in die Tiefe

Von: Katharina Knoll

Die ARA Flugrettung wird im April 2018 einen neuen Hubschrauber in Betrieb nehmen. © Archiv/ARA Flugrettung

Ostallgäu - Mit einer Motorsäge vier Meter in die Tiefe gestürzt ist am Dienstagnachmittag ein 63-jähriger Mann bei Arbeiten in einer Tenne. Er wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstagnachmittag bei Umbauarbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in einer Gemeinde nördlich von Füssen zu dem schweren Unfall. Nachdem der Mann abgestürzt war, fand ihn seine Ehefrau. Diese setzte sofort einen Notruf ab.

Ein Notarzt stabilisierte den 63-Jährigen vor Ort. Aufgrund der schweren Verletzungen, die sich der Mann durch den Sturz zugezogen hatte, flog ihn der Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Anschließend befand er sich aber weiterhin in einem kritischen Zustand.

Die ersten Ermittlungen am Unfallort übernahmen die Polizeiinspektion Füssen sowie der Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.