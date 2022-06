Schweres Unwetter über Füssen: THW Füssen wird nicht alarmiert – Kreisbrandrat erklärt die Gründe

Von: Matthias Matz

Nach dem verheerenden Unwetter am 23. Mai war die Feuerwehr Füssen im Dauereinsatz. Unterstützung bekam sie von den Feuerwehren aus dem Umland. Das nur wenige Meter entfernte THW wurde dagegen nicht alarmiert © Matthias Matz

Füssen - Während vor allem die Füssener Feuerwehr nach dem schweren Unwetter vom 23. Mai bis spät in die Nacht von einem Einsatzort zum nächsten hetzte, wartete man beim Technischen Hilfswerk (THW) nebenan vergebens darauf, auszurücken. Das hat in den Sozialen Medien für Diskussionen gesorgt.

Zahllose vollgelaufene Keller und Tiefgaragen, unter Wasser stehende Straßen und Plätze, durch Hagel beschädigte Autos, ein Schaden in Millionenhöhe – wer es erlebt hat, wird das schwere Unwetter vom 23. Mai so schnell wohl nicht vergessen. Insgesamt 161 Einsätze mussten die Wehren der Kernstadt sowie der Ortsteile an jenem Montag, 23. Mai, abarbeiten, nachdem ab etwa 15.30 Uhr ein außergewöhnlich heftiges Unwetter mit Hagel, Starkregen und Windböen herein gebrochen war.

Am Abend folgte dann ein zweites, allerdings nicht mehr ganz so starkes Unwetter (der Kreisbote berichtete). Meist mussten vollgelaufene Keller oder Tiefgaragen leer gepumpt werden. Ein Feuerwehrfahrzeug soll laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) zwischenzeitlich sogar wegen Überbeanspruchung den Geist aufgegeben haben und musste repariert werden.

Um der Masse an Einsätzen – im Fachjargon „Flächenlage“ (Vielzahl von zeitunkritischen Einsätzen) genannt – Herr zu werden, nahm die Kreisbrandinspektion Ostallgäu die sogenannte Abschnittsführungsstelle im Füssener Feuerwehrstützpunkt in Betrieb. Davon gibt es vier im gesamten Landkreis. Einsatzleiter war damit Kreisbrandrat Markus Barnsteiner und nicht mehr der Füssener Feuerwehrkommandant Thomas Roth.

„Mitglieder der Kreisbrandinspektion übernahmen daraufhin die Disposition der Feuerwehren aus dem Bereich der Stadt Füssen und den angrenzenden Gemeinden und wickelte danach die von der ILS Allgäu übermittelten Einsatzstellen ab“, erläuterte Barnsteiner auf Anfrage des Kreisboten das Vorgehen der Feuerwehr an jenem Nachmittag.

Keine Anforderung

Von 15.45 bis 1.30 Uhr in der Nacht sei die Abschnittsführungsstelle in Betrieb gewesen, erst dann sei der letzte Auftrag von den rund 200 eingesetzten Brandbekämpfern abgearbeitet gewesen. Wie ernst und komplex die Lage war, zeigt auch, dass Barnsteiners Stellvertreter Peter Einsiedler ebenfalls in die Führung eingebunden wurde.

Während die Füssener Feuerwehren also unter Druck gerieten, standen die Einsatzkräfte der THW-Ortsgruppe Füssen nur wenige hundert Meter weiter parat – doch nichts passierte. „Wir hätten am Montag ausreichend Personal zur Verfügung gehabt, um mindestens zwei Fahrzeuge zu besetzen“, berichtet Christopher Pult, Ortsbeauftragter des THW.

Auch materiell sei seine Mannschaft optimal auf die Lage vorbereitet gewesen. Unter anderem hätten zwei Nasssauger, eine 2200-Liter-Pumpe, drei 400-Liter-Tauchpumpen, Wasserschieber sowie Schlauchmaterial bereit gestanden – alles Material, das an diesem Nachmittag dringend benötigt wurde. Dazu kommen Lkw und vor allem Manpower, zählt er weiter auf. Allein, eine Alarmierung blieb aus. „Warum das THW am betreffenden Montag nicht angefordert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis“, so Pult gegenüber unserer Zeitung.



Genau das hätte aber passieren müssen, damit das THW überhaupt ausrückt. Denn erst im Falle einer Anforderung „durch eine für die örtliche Gefahrenabwehr zuständige Stelle“ darf das THW laut THW-Gesetz in Aktion treten, erläuterte der Ortsbeauftragte. Der Grund dafür ist, dass das THW eine Bundesanstalt ist. Die örtliche Gefahrenabwehr, Unwetter oder Sturmschäden sind dagegen Ländersache. „Das THW hat keinen gesetzlichen Anspruch oder Möglichkeit, von sich aus in solchen Schadenlagen tätig zu werden“, erläuterte Pult.



Die „für die örtliche Gefahrenabwehr zuständigen Stellen“ bei Unwettern sind nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG) die Feuerwehren, wie Kreisbrandrat Barnsteiner erklärte. Doch warum hat er das THW angesichts der Lage nicht um Unterstützung gebeten? Diese Frage stellen sich auch Nutzer in der Sozialen Netzwerken.



Barnsteiner verweist in seiner Antwort zum einen darauf, dass die „Alarmierungsbekanntmachung (ABeK) für den Rettungsdienst und Brand- und Katastrophenschutz“ des Bayerischen Innenministeriums die Alarmierung der einzelnen Blaulichtorganisationen regle. Bei den am 23. Mai über den Notruf 112 eingegangenen Schadensmeldungen habe es sich ausschließlich um Einsätze unter dem Stichwort „Unwetter“ gehandelt – also eine reine Angelegenheit der Feuerwehr.



Herr der Lage

Zum anderen, so Barnsteiner weiter, verfüge der Kreis Ostallgäu über 100 Feuerwehren. „Im Füssener Umland waren entsprechend ausreichend Feuerwehren zur Hilfeleistung verfügbar, da sich die Schadensstellen rein auf den Bereich der Stadt Füssen und kleinen Teilen der Gemeinde Schwangau erstreckte“, betonte er. „Die Sicherstellung der Hilfsfrist für mögliche zeitkritische Paralleleinsätze war durch unsere Sorgfältige Einsatzplanung weiterhin gewährleistet.“ Heißt im Klartext: die eingesetzten Feuerwehren waren laut Barnsteiner Herr der Lage und benötigten keine zusätzliche Unterstützung durch das THW.

Anders hätte es sich verhalten, wenn Schlimmeres passiert wäre: etwa ein Bombenfund, Flugzeugunglück, Gebäudeeinsturz oder Zugunglück. Dann hätte laut Barnsteiner auch das THW zu den erstalarmierten Organisationen gehört.



Grundsätzlich sei das Verhältnis aller Hilfsorganisationen im Ostallgäu untereinander „sehr kameradschaftlich und von gegenseitigem Respekt“ geprägt. Vor allem verschiedene Großübungen hätten das Zusammenwirken in der Vergangenheit positiv geprägt. „Gleiches gilt natürlich zu den beiden im Landkreis Ostallgäu ansässigen Ortsverbänden des THW in Füssen und Kaufbeuren“, teilte der Kreisbrandrat abschließend unserer Zeitung mit.