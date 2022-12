Bäder suchen individuelle Lösungen

Besonders die Außenbecken wie hier im Alpenbad Pfronten brauchen viel Energie. © Pfronten Tourismus

Die aktuelle Energiekrise trifft die Schwimmbäder besonders hart, denn sie sind naturgemäß wahre Energiefresser. Wie gehen die Bäder in der Region mit diesem Problem um? Drohen gar Schließungen?

Landkreis/Reutte – Die aktuelle Energiekrise trifft die Schwimmbäder besonders hart, denn sie sind naturgemäß wahre Energiefresser. Große Wassermengen müssen auf angenehme Temperaturen um die 30 Grad aufgeheizt werden, hinzu kommen die Saunabereiche. Wie gehen die Bäder in der Region mit diesem Problem um? Drohen gar Schließungen?



Das „Alpsitz-Bade-Center” (ABC-Bad) in Nesselwang hat die Temperatur im Außenbecken leicht reduziert, ansonsten legt man hier Wert darauf, dass die Gäste keinerlei Einschränkungen zu spüren bekommen. Alle Becken inklusive der Schlauchrutsche sind in Betrieb. Eine Schließung des beliebten Bades kommt nicht in Frage, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Einsparungen beim Verbrauch von Energie sind notwendig, aber das ABC wird 2023 für Gäste aus Nah und Fern geöffnet sein.“

Wichtige Gesundheitsangebote

Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) betont in diesem Zusammenhang: „Wir werden unser ABC als wichtiges Freizeitangebot für Bürger und Gäste bereithalten. Dazu kommen die im Winterhalbjahr besonders wichtigen Gesundheitsangebote, Schwimmkurse und das Schulschwimmen. Gleichzeitig wissen wir um unsere Verantwortung auch im ABC Energie einzusparen.“ Die Verwaltung des Marktes Nesselwang geht davon aus, dass die Strom- und Gaspreisbremse auch für das Bad gilt und dadurch die Kosten für Energie in einem erträglichen Rahmen bleiben.



Das „Alpenbad” in Pfronten hat Maßnahmen zum Energiesparen getroffen, ohne jedoch den Betrieb des Hallenbads zu sehr einzuschränken. Konkret bedeutet das, dass das Becken im Außenbereich nur während der bayerischen Ferien geöffnet ist und die Großwasserrutsche nur an Wochenenden und in den Ferienzeiten genutzt werden kann. Das Außenbecken sei zwar nicht groß, sagt Julian Knacker von Pfronten Tourismus gegenüber dem Kreisboten, aber da es sich um ein Heißwasserbecken handle und die Außentemperaturen im Winter ihr Übriges tun, „kann man hier einiges an Energie sparen, wenn man die Öffnungszeiten reduziert.“

Die Wassertemperatur in den Becken und die Lufttemperatur seien nicht abgesenkt worden, erklärt Knacker, man wolle schließlich nicht, dass die Gäste frieren müssen. Auch die Preise blieben unverändert. Die Sauna sei im Alpenbad ohnehin schon während der Coronazeit geschlossen gewesen – sie bleibt auch jetzt zu.

Wie es weiter geht und ob weitere Energiesparmaßnahmen getroffen werden müssen, könne man jetzt noch nicht absehen. „Das ist jetzt erst mal die Wintersaison“, sagt Knacker. Im Frühjahr müsse man dann weitersehen und die Maßnahmen überdenken.

Gut aufgestellt

Die „Alpentherme” Ehrenberg in Reutte ist nach Auskunft von Betriebsleiterin Ute Weger von Anfang an sehr gut aufgestellt gewesen, was das Thema Energie betrifft. Ein effizienter Einsatz von Energie und ein schonender Umgang mit den Ressourcen sei grundsätzlich wichtig und selbstverständlich. Die „Alpentherme” sei mit modernster Technik ausgestattet. „Unsere Analgentechnik nimmt sich immer die günstigste Energie“, erklärt Weger. „Das wird über ein Energiemanagement-Programm von Sinet gesteuert.“

Das Ziel sei es, weiter an der Technik zu feilen, um weiter zu sparen ohne dass die Gäste Einschränkungen zu spüren bekommen. „Wir mussten zwar durch die hohen Kostensteigerungen die Preise anpassen, wollen aber in Zukunft weder die Temperaturen in der Sauna noch in den Becken zurückfahren“, betont die Betriebsleiterin.



Auf LED umgerüstet

Optimiert wurde beispielsweise bei der Lüftung. Und die Beleuchtung werde Zug um Zug auf LED umgerüstet. Extreme Wassereinsparungen ergeben sich in der „Alpentherme” laut Weger durch den Einsatz einer Wasseraufbereitungsanlage.



Und auch in der „Königlichen Kristalltherme” Schwangau auf der anderen Seite der Grenze macht man sich Gedanken darüber, wie man in diesem Winter Energie einsparen kann. Das Außenbecken bleibe deshalb im Winter geschlossen, denn dieses große Becken brauche besonders viel Energie, erklärt ein Mitarbeiter. Die drei kleineren Becken sind aber ganz normal in Betrieb, ebenso wie die Sauna.



Letztendlich steht dem Badespaß im Königswinkel also abgesehen von kleinen Einschränkungen nichts im Wege. Die Schwimmbäder haben individuelle Lösungen gefunden, wie sie den Energieverbrauch reduzieren können und wollen den Besuchern auch in schwierigen Zeiten entspanntes Planschen, Schwimmen und Saunieren ermöglichen.