25-Jährige wird während Autofahrt in Seeg ohnmächtig und prallt gegen Bäume

Von: Katharina Knoll

Da sie während der Fahrt plötzlich bewusstlos wurde, ist am Mittwochnachmittag eine 25-jährige Autofahrerin in Seeg gegen zwei Bäume und einen Zaun geprallt. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / kalinovsky

Seeg - Viel Glück hatte laut Polizei am Mittwochnachmittag eine 25-jährige Autofahrerin. Weil sie während der Fahrt das Bewusstsein verlor, kam sie von der Straße ab und prallte ungebremst gegen zwei Bäume.

Die junge Frau war mit ihrem Auto auf der Nesselwanger Straße in Seeg unterwegs, als sie plötzlich das Bewusstsein verlor. Daraufhin kam ihr Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Gartenzaun und einen Baum. Anschließend rollte der Pkw rückwärts ca. 50 Meter ungebremst bergab über die Fahrbahn gegen einen weiteren Baum und blieb dort liegen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte glücklicherweise kein Verkehr. Passanten leisteten an der Unfallstelle Erste Hilfe. Dort kam die junge Frau wieder zu sich. Nach Angabe der Polizei hatte sie auf den ersten Blick den Unfall ohne Verletzungen überstanden. Zur weiteren Abklärung brachte der Rettungsdienst sie in eine Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.