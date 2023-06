Seeg: Gemeinderat will Rücktritt von Bürgermeister Markus Berktold

Von: Riccarda Gschwend

Der Seeger Bürgermeister Markus Berktold steht im Verdacht, Pflegebetrug begangen zu haben. © Lukas Gerber

Der Seeger Gemeinderat möchte, dass Bürgermeister Markus Berktold zurücktritt. Der Rathauschef sitzt seit einem halben Jahr in U-Haft.

Der Seeger Gemeinderat möchte, dass Bürgermeister Markus Berktold (CSU) freiwillig zurücktritt. Deshalb hat das Kommunalparlament nach einstimmigem Beschluss dem Rathauschef einen Brief geschrieben und will diesen an die Justizvollzugsanstalt schicken, in der Berktold seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Wie berichtet, laufen gegen den Bürgermeister von Seeg Ermittlungen wegen des Verdachts auf Pflegebetrug in Millionenhöhe.

Die aktuelle Situation ist für den Gemeinderat und insbesondere den Zweiten Bürgermeister Lorenz Schnatterer, der seit Januar die Amtsgeschäfte leitet, schwierig. Wie Carolin Chilian, Geschäftsstellenleiterin im Seeger Rathaus, auf Anfrage bestätigt, hat er mit seinem Arbeitgeber vereinbart, zwei Tage pro Woche für seine Tätigkeit in der 3000-Seelen-Gemeinde freigestellt zu werden. Im Gegensatz zu Berktold, der hauptamtlicher Bürgermeister ist, arbeitet Schnatterer ehrenamtlich. „Aber das kann sich jeder vorstellen: Zwei Tage reichen nicht aus, um alle Aufgaben eines Bürgermeisters zu erfüllen“, erklärt Carolin Chilian.

Möglichkeit für Neuwahlen

Die Ungewissheit, wie es weitergeht, und die mangelnde Planbarkeit machten den Beteiligten zunehmend zu schaffen und so beschloss der Gemeinderat einstimmig, Markus Berktold darum zu bitten, zurückzutreten. Das würde die Möglichkeit eröffnen, Neuwahlen anzusetzen. Denn ob Berktold im Rahmen eines Disziplinarverfahrens seines Amtes enthoben wird, ist ungewiss. Das dafür zuständige Landratsamt Ostallgäu hatte die Befugnisse wegen der Schwere der Vorwürfe an die Landesanwaltschaft übertragen, diese wartet aber auf den Abschluss der Ermittlungen.

Markus Berktold beziehungsweise sein Anwalt Robert Chasklowicz haben sich bisher nicht zu dem Ansinnen des Gemeinderats geäußert.