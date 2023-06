Seeg: Heiße Asche führt zu Zimmerbrand

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Durch die Unachtsamkeit einer Bewohnerin ist es am Wochenende zu einem Zimmerbrand im Seeger Weiler Dederles gekommen. Der entstandene Schaden hat es in sich.

Seeg - Drei Verletzte mit Verdacht auf Rauchvergiftungen, ein unbewohnbares Zimmer und ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Zimmerbrandes in Seeg.

Auslöser für das Feuer in einem Anwesen im Weiler Dederles war nach Angaben der Polizei heiße Asche, die eine Bewohnerin in einen Kunststoffbehälter geschüttet hatte, in dem sich brennbare Materialien befanden.

Der durch das Feuer entstandene Schaden ist enorm. Zwar konnten die Bewohner den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr Seeg löschen. Durch die enorme Hitzeentwicklung verschmorten aber sämtliche elektrischen Leitungen in dem Zimmer. Außerdem wurde die Eingangstüre zerstört und alle Wände und Decken sind verrußt, sodass das Zimmer nach Einschätzung der Polizei auf längere Sicht unbewohnbar bleibt.

Die Feuerwehr entlüftete das gesamte Gebäude, sodass zumindest die anderen Gebäudeteile wieder betreten werden konnten. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Verursacherin wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.