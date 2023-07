Bürgermeister Markus Berktold denkt nicht an Rücktritt

Von: Riccarda Gschwend

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs sitzt der Seeger Bürgermeister Markus Berktold seit Januar in Untersuchungshaft. © Archiv/Bernhard Schmid

Für einen freiwilligen Rücktritt sieht der inhaftierte Seeger Bürgermeister keine Veranlassung. Der Gemeinderat hatte ihm diesbezüglich einen Brief geschickt.

Seeg – Der Seeger Gemeinderat möchte, dass Bürgermeister Markus Berktold, der seit einem halben Jahr in U-Haft sitzt, zurücktritt und hat ihm aus diesem Grund einen Brief in die Justizvollzugsanstalt geschickt. Dieser will davon aber nichts wissen. Wie sein Anwalt Robert Chasklowicz auf Anfrage mitteilt, „besteht nach derzeitigem Sachstand für Herrn Berktold keine Veranlassung, von seinem Amt als Bürgermeister zurückzutreten“. Anfang der Woche hatte Chasklowicz den Rathauschef in der JVA aufgesucht und mit ihm über das Ansinnen des Kommunalparlaments gesprochen.

Als Begründung nennt der Anwalt, dass Berktold „keinerlei strafrechtlichen Vorwürfe zur Last liegen. Die ihm gegenüber von der Generalstaatsanwaltschaft erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe betreffen seinen außerdienstlichen Bereich. Insoweit gilt die Unschuldsvermutung.“ Zudem sei die Gemeinde „während der durch die Untersuchungshaft bedingten Verhinderung von Herrn Berktold ordnungsgemäß durch den zweiten und dritten Bürgermeister vertreten.“

Genau das sieht das Kommunalparlament aber als Problem. Die aktuelle Situation ist wie berichtet insbesondere für den Zweiten Bürgermeister Lorenz Schnatterer, der seit Januar die Amtsgeschäfte ehrenamtlich an zwei Tagen pro Woche leitet, schwierig.

Gegen den Seeger Bürgermeister laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Pflegebetrug in Millionenhöhe. Markus Berktold sitzt in U-Haft, weil eine Fluchtgefahr vermutet wird. Sein Anwalt sieht das anders und betont erneut: „Ungeachtet dessen, ob die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft berechtigt sind, erachte ich die Untersuchungshaft nach wie vor für vollkommen verfehlt, weil es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür gibt, dass Herr Berktold sich dem Verfahren durch Flucht entziehen würde.“