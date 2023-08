Seeger Carits Stiftung darf hoffen - Berktolds Anwalt weist Vorwürfe zurück

Franz Gast zum Notvorstand des Vereins berufen – Vorstandswahlen nach den Sommerferien

Von Matthias Matz

Die Caritas Stiftung Seeg ist wieder handlungsfähig: Mit Franz Gast hat der Verein einen Notvorstand. Auch der Anwalt von Markus Berktold meldet sich zu Wort.

Seeg/Kempten/Augsburg - Hoffnung für die Caritas Stiftung Seeg: Das Amtsgericht Kempten hat am 20. Juli zugestimmt, Franz Gast zum Notvorstand des Vereins zu berufen. Offizieller Vorstand ist nach wie vor der inhaftierte Bürgermeister Markus Berktold (CSU).

Eine entsprechende Mitteilung des Augsburger Caritas-Syndikusanwalts Dr. Andreas Kiefer bestätigte eine Sprecherin des Kemptener Amtsgericht auf Nachfrage des Kreisboten. Damit hat das Gericht einem Antrag der Kirchenstiftung Seeg sowie des Caritasverbands der Diözese Augsburg stattgegeben.



Der Verein ist somit nach der Inhaftierung seines Vorsitzenden Markus Berktold wieder handlungsfähig. Nach den Sommerferien soll eine Mitgliederversammlung stattfinden. In dieser sollen verschiedene Altbeschlüsse aufgehoben und ein neuer offizieller Vorstand gewählt werden, kündigte Kiefer an.

Zuvor will Notvorstand Franz Gast, ehemaliger Kreisgeschäftsführer der Caritas, laut dem Syndikus nun zunächst Mitgliedsanträge prüfen und dann die Neumitglieder aufnehmen. Wie berichtet, haben rund 100 Bürger ihr Interesse an einem Beitritt in die Caritas Stiftung Seeg (CSS) bekundet.

Ende einer Hängepartie

Für die CSS endet damit eine monatelange Hängepartie. Nach Angaben Kiefers hatte die Pfarrei bereits Mitte März beantragt, anstelle des inhaftierten Vereinsvorsitzenden einen Notvorstand zu installieren, um die CSS wieder handlungsfähig zu machen. Die Caritas in Augsburg schloss sich dem Antrag Anfang Juni an.

„Seit Mitte Januar bemühen sich die Kirchenstiftung vor Ort und der Caritasverband der Diözese Augsburg e.V., den Verein wieder handlungsfähig und von Herrn Berktold unabhängig zu machen. Parallel soll die Pflegesituation in Seeg gesichert werden“, so Kiefer.

Berktold habe sich jedoch lange gegen die Einsetzung eines Notvorstandes gewehrt und im Juni einen Bevollmächtigten aus seinem familiären Umfeld genannt. Zudem läge trotz seiner Inhaftierung kein Verhinderungsfall vor, so die Argumentation des offiziellen CSS-Vorstands – mithin also auch kein Grund für eine Rücktritt. Mitte Juli soll der Inhaftierte Kiefer zufolge nach Widerspruch der Antragsteller die Bevollmächtigung dann aber doch zurückgezogen und seine Verhinderung anerkannt haben.



Dazu und zu weiteren Details des Verfahrens wollte eine Sprecherin des Amtsgerichts sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht äußern. Sie bestätigte lediglich, dass Gast seit 20. Juli der eingetragene Notliquidator der CSS ist.



Schwere Vorwürfe

Markus Berktold sitzt, wie mehrfach ausführlich berichtet, wegen Betrugs- und Untreueverdachts seit Januar in Untersuchungshaft. Ihm und einem mutmaßlichen Komplizen wird vorgeworfen, über eine Million Euro an Corona-Hilfsgeldern unrechtmäßig kassiert zu haben. Zum anderen steht der Verdacht im Raum, dass der CSU-Kommunalpolitiker als Vorsitzender der Caritas Stiftung rund 1,4 Millionen Euro Vereinsvermögen veruntreut haben soll.

Nach Einschätzung von Kiefer ist der Schaden für die CSS jedoch deutlich schwerer. „Der zivilrechtliche Nachteil des CSS durch das Wirken von Herrn Berktold dürfte sogar noch wesentlich höher sein, der Verein hat ein Barvermögen von 2,4 Millionen Euro verloren.“

Hoffnung für den Verein gibt es aber, ist Anwalt Kiefer zuversichtlich: Zwar sei die CSS durch Berktolds Handeln wirtschaftlich geschwächt, immerhin besitze der Verein aber nach wie vor sein Immobilienvermögen.

Anwalt weist Vorwürfe zurück

Unterdessen hat sich auch Robert Chasklowicz, Anwalt von Markus Berktold zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung weist er Vorwürfe zurück, der Rathauschef habe sich unrechtmäßig Geld in die „eigene private Hosentasche“ gesteckt oder Gelder der Caritas Stiftung Seeg e.V. und der Caritas Seeg gGmbH zugunsten von Familienangehörigen „verschoben“.

„Es sind keinerlei Gelder in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwunden“, so der Starfverteidiger. „Das haben auch die umfangreichen Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg und der Kriminalpolizei Kempten bestätigt.“

Chasklowicz betonte, dass Berktold seine Tätigkeiten im Caritas-Verein, in der Caritas Seeg gGmbH und in den „Ulrichsgesellschaften“ unentgeltlich und im Interesse der Sicherstellung der Versorgung der Pflegebedürftigen ausgeübt habe. „Sämtliche von ihm veranlasste Zahlungen sind belegt und nachvollziehbar“, teilte er mit Es sind keinerlei Gelder in irgendwelchen dunklen Kanälen „verschwunden“ .

Wie Chasklowicz weiter ausführt, habe ihm die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg im Juli umfangreiche Ermittlungsakten der weitgehend abgeschlossenen Ermittlungen in digitaler Form zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Wegen des enormen Umfangs der Akten habe er diese noch nicht vollständige mit seinem Mandanten besprechen können.

Der Jurist wiederholte in diesem Zusammenhang seinen Vorwurf, von der Leitung der Justizvollzugsanstalt Gablingen „erheblich behindert“ zu werden..