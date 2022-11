Von Knoten bis Erste Hilfe: Seeger Feuerwehrler legen Leistungsprüfung ab

Alle Teilnehmer konnten die Leistungsprüfung im Bereich der technischen Hilfeleistung als auch in der Brandbekämpfung erfolgreich ablegen. © Feuerwehr Seeg

An zwei Prüfungstagen legten Mitglieder der Feuerwehr Seeg Leistungsprüfungen sowohl im Bereich technische Hilfeleistung als auch Brandbekämpfung ab.

Seeg – An zwei Prüfungstagen legten zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seeg Leistungsprüfungen sowohl im Bereich der technischen Hilfeleistung als auch in der Brandbekämpfung ab.



In unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mussten die einzelnen Teilnehmer ihr Wissen in verschiedenen Bereichen unter Beweis stellen, zum Beispiel in Gerätekunde, Erster Hilfe, Knotenkunde, Einsatz und Handhabung der Ausrüstung. Im Theorieteil wurde taktisches und strategisches Wissen abgefragt und bewertet.



In den Gruppenprüfungen galt es dann innerhalb einer festgelegten Maximalzeit zum einen eine verunfallte Person aus einem Fahrzeug zu befreien. Zum anderen musste auch ein Löschangriff sowie eine Saugleitung von den Prüflingen innerhalb kurzer Zeit erfolgreich vorgenommen werden.



Aufgaben gemeistert

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen meisterten ihre Aufgaben sehr gut, und konnten die Leistungsprüfung unter den Augen der Schiedsrichter der Kreisbandinspektion erfolgreich ablegen.



Folgende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seeg waren erfolgreich:



Technisch Hilfeleistung Stufe 1: Christian Böhm, Lennox Kutsche, Fabian Dopfer, Linus Wittwer, David Scharf.

Stufe 2: Peter Kiderle, Florian Schweiger, Christian Fichtl, Philipp Wirth, Andreas Weber.

Stufe 3: Fabian Rietzler, Michael Weber, Johannes Schnitzler.

Stufe 4: Roland Schnitzler, Klaus Puntschuh, Andreas Hipp.

Stufe 5: Peter Rietzler.

Löscheinsatz Stufe 1: Linda Baur, Nils Verdnik, David Scharf, Luis Mair, Gian Schneckenburger, Lennox Kutsche, Markus Brenner.

Stufe 2: Johannes Keller, Holger Ginter.

Stufe 3: Gerhard Schnitzler, Philipp Wirth, Manuel Häupl, Christian Fichtl.

Stufe 4: Andreas Weber, Michael Weber, Klaus Puntschuh.

Stufe 5: Andreas Miller.