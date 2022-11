Seeger Jugendgruppe belegt ersten Platz

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Die Jugendgruppe des Trachtenvereins „D`Lobachtaler Seeg“ zeigt ihr Können beim Preisplatteln des Oberen Lechgau-Verbandes in Prem. © Blender

Große Überraschung für die Jugendgruppe des Trachtenvereins „D`Lobachtaler Seeg“: Beim Preisplatteln in Prem machte sie den ersten Platz.

Landkreis – Große Überraschung für die Jugendgruppe des Trachtenvereins „D`Lobachtaler Seeg“: Beim Preisplatteln in Prem machte sie den ersten Platz. Jugendleiterin Sabine Krieglstein freut sich riesig über den Erfolg: „Das ist ein überwältigendes Gefühl! Wir waren immer gut dabei im Preisplatteln, aber Erster waren wir noch nie.“ Für die engagierte Jugendleiterin, die im März nach 21 Jahren ihren Posten abgeben will, ist der Sieg eine schöne Bestätigung für ihre Arbeit. „Jetzt haben die Kinder mir ein tolles Abschiedsgeschenk gemacht“, freut sie sich.

Der Einladung des Trachtenvereins „D’Lechgauer Prem“ zum Aktiv- und Jugend-Gaupreisplatteln des Oberen Lechgau-Verbandes waren nach zwei Jahren coronabedingter Verspätung 272 Aktive und 21 Gruppen sowie 205 Jugendteilnehmer und neun Gruppen gefolgt. Die Gruppe „D’Lechgauer Prem“ holte in der Aktiv-Gruppenwertung den Wanderpreis nach Prem. Für sie war es bereits der fünfte Sieg.



Für die Seeger Buben und Mädchen jedoch war es eine ganz neue Erfahrung, den ersten Platz zu belegen und den Ehrenpreis mit nach Hause zu nehmen. Noch wenige Wochen vorher wäre es sogar wahrscheinlich niemandem in den Sinn gekommen, dass sie so einen gelungenen Auftritt hinlegen könnten. „Beim Trachtenmarkt in Pfronten haben wir einen Bock nach dem anderen geschossen“, erinnert sich Sabine Krieglstein mit Schrecken. „Da haben mich sogar Zuschauer angesprochen und gefragt, ob die Gruppe das überhaupt regelmäßig macht.“ Zunächst, erzählt die Jugendleiterin, sei die Enttäuschung groß gewesen – bei ihr, vor allem aber bei den Kindern. Doch dann wurden andere Saiten aufgezogen. „Danach haben wir richtig viel geprobt“, sagt Sabine Krieglstein.



Feiern im Vereinsheim

Der Fleiß hat sich ausgezahlt. Nach dem überraschenden Sieg ging es erstmal spontan zum Feiern ins Vereinsheim. „Wir hatten eigentlich gar nichts geplant, aber dann haben wir Pizza bestellt – und die Kinder haben den Siegertanz noch einmal getanzt“, erzählt die Jugendleiterin. „Das war einfach schön zum Zuschauen. Sie hatten einen richtigen Eifer.“



Den Schwung und das Gemeinschaftsgefühl, die so ein Sieg mit sich bringen, kann die Seeger Plattlerjugend nun bestimmt nutzen. Das Jahr ist ausgefüllt mit Proben, Auftritten, Ausflügen, Nikolausfeier, Faschingsfeier, Funkenhexe basteln und Gaufest.