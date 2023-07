Seeger Pflegeskandal: Stehen die Ermittlungen gegen Markus Berktold kurz vorm Abschluss?

Von: Matthias Matz

Der mutmaßliche Betrugsskandal um das ehemalige Seeger Caritasheim weitet sich aus. Jetzt wird auch wegen Untreueverdachts gegen Bürgermeister Markus Berktold ermittelt. © Lukas Gerber

Die Ermittlungen gegen den inhaftierten Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) stehen kurz vor dem Abschluss. Zudem sind neue Haftbefehle erlassen worden.

Seeg/Nürnberg/Kempten - Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) geht von einem zeitnahen Abschluss der Ermittlungen gegen den in U-Haft sitzenden Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) und dessen mutmaßlichen Komplizen aus. Das teilte ZKG-Sprecher und Oberstaatsanwalt Matthias Held heute Vormittag mit.

Ob und wann es zu einer Anklageerhebung kommen wird, ist allerdings noch unklar, werde aber bekannt gegeben.

Mittlerweile ermitteln die Behörden bekanntlich nicht nur wegen des Verdachts des Betrugs, sondern auch wegen des Vorwurfs der Untreue gegen Berktold und seinen mutmaßlichen Komplizen. Wie Held erklärte, hat die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg in der vergangenen Woche deshalb neue Haftbefehle gegen den inhaftierten Rathauschef und seinen mutmaßlichen Komplizen eröffnet. Beide befinden sich demnach weiterhin in Untersuchungshaft.

Held zufolge besteht der dringende Tatverdacht, dass der Seeger Rathauschef knapp 1,4 Millionen Euro zum Nachteil des Caritas-Stiftung Seeg e. V. veruntreut hat: einmal rund eine halbe Million Euro zu seinen persönlichen Gunsten bzw. einer von ihm beherrschten Gesellschaft.

Außerdem sollen Gelder des Vereins rechtsgrundlos überwiesen und dem Verein zustehende Pachtforderungen gegen das die Räume nutzende Unternehmen pflichtwidrig grundlos nicht geltend gemacht worden sein.

Ursprünglich hatten ZKG und Kripo Kempten wegen Betrugsverdachts gegen Berktold und einen weiteren Mann ermittelt. Demnach sollen die beiden Hauptbeschuldigten in den Jahren 2020 bis 2022 wiederholt die Erstattung von coronabedingten Mehraufwendungen aus dem wegen der Coronapandemie geschaffenen Pflege-Rettungsschirm zu Unrecht abgerechnet haben - selbst noch nach Schließung des stationären Pflegeheims. Tatsächlich sollen diese Mehraufwendungen aber nicht angefallen sein.

So sollen sie von der Pflegekasse Auszahlungen in Höhe von über 1,3 Millionen Euro unberechtigt erhalten haben. Bei einem weiteren, nach dem Haftbefehl ebenfalls zu Unrecht geltend gemachten Betrag von gut 800.000 Euro, soll die Auszahlung noch gestoppt worden sein, weil der Schwindel aufgeflogen sein soll.