Der Pflegebranche fehlt es am Nachwuchs: Füssener Fachkräfte sprechen über ihren Beruf

Von: Chris Friedrich

Die Pflegebranche hat nicht den besten Ruf. Wo früher der Zivildienst Orientierung gab, wird heutzutage händeringend nach Fachpersonal gesucht. © Panthermedia/ AndreyPopov

Füssen – Unwissenheit und Vorurteile bei Schulabgängern sorgen für ein denkbar schlechtes Image der Pflegeberufe. Der Kreisbote sprach mit erfahrenen Fachkräften und einer Füssener Pflegeschülerin, die einen kaufmännischen Beruf ausgeübt hatte und sich „aus guten Gründen“ für einen Berufswechsel entschied.

Seit der gesetzlichen Aussetzung der Wehrpflicht 2011 fehlt der Pflegebranche der Nachwuchs, der sich aus der Gruppe der Zivildienstleistenden entwickelte. Nicht freiwillig gingen junge Männer, die kein Gewehr in die Hand nehmen wollten und den Ausschuss zur Gewissensprüfung von ihrer pazifistischen Haltung überzeugten, in Heime und Kliniken, um dort den Ersatz zum Wehrdienst abzuleisten.



Gerhard Hacker arbeitet heute in der Personalabteilung einer Einrichtung für Menschen mit Handicap. Als junger Mann restaurierte er gemeinsam mit einem Freund alte Möbel, weil er noch nicht wusste, wo es beruflich hingehen soll. Über seinen Zivildienst – Betreuung einer Frau im Rollstuhl – kam er auf die Idee, die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen.



Wurde damals praktisch eine Berufsorientierung in Sachen Pflege erzwungen, wird heute Eigeninitiative verlangt. Ob die Ausbildung für angehende Pflegefachleute den persönlichen Interessen und Neigungen entspricht, lässt sich eigentlich recht leicht herausfinden, unterstützt von Berufsberatern der Agentur für Arbeit. Der Ansprechpartner für Jugendliche, die in Füssen die Realschule besuchen, ist Wolfgang Gabler.



Es kann, muss aber kein Freiwilliges Soziales Jahr sein, um den Pflegealltag kennenzulernen. Schon ein Praktikum hilft herauszufinden, ob man seinen künftigen Broterwerb in der Pflege sehen kann.



Breit gefächert

Für Jugendliche, die einen Pflege-Ausbildungsplatz suchen, ist durch eine Berufsreform ein großer Vorteil entstanden. Azubis starten in einer generalistischen Ausbildung, nicht mehr spezialisiert zum Beispiel in der Altenpflege oder in (Kinder-)Kliniken. Darüber berichtet Amy McNeill. Der Kreisbote traf die 33-Jährige für ein kurzes Gespräch in Füssen, denn sie musste für eine wichtige Prüfung lernen. McNeill erklärt: „Wir erhalten eine generalistisch ausgerichtete dreijährige Ausbildung, wie in den meisten Ländern der EU.“ Ihren Traumberuf, der „doch viele schöne Seiten“ habe, aber oft schlecht dargestellt werde, hat McNeill erst spät gefunden. „In meiner Ausbildungsklasse sind auch ältere Leute“, sagt sie. Der Männeranteil liege überraschenderweise sogar bei einem Drittel.

Die 33-Jährige hatte vor ihrem Neustart in der Pflege im Verkauf gearbeitet. Dank einer Weiterbildung gelang ihr sogar der Aufstieg zur stellvertretenden Abteilungsleiterin. Ihr Pech – und daraus wurde letztlich ihr Berufsglück: die Schließung des Füssener Obis zwang die dort Beschäftigten zur Neuorientierung.



Die Pflege-Azubis lernen viel Stoff aus der Medizin und müssen darüber hinaus anspruchsvolle Prüfungen bestehen. Zumindest das Lernen mache ihr Spaß, sagt McNeill. Was gefällt ihr noch besser? „Seit ich in dieser Ausbildung bin, habe ich direkten Kontakt zu Menschen, mit denen ich den Alltag gestalten kann“, sagt die 33-Jährige Das Soziale, unterstreicht sie, „muss einem allerdings liegen.“ Für sie sei soziales Verhalten erfüllend. In den Ausbildungsjahren gibt es unterschiedliche Stationen.



Für die Ausbildung verantwortlich ist die Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See in Zusammenarbeit mit der Pflegeschule. Über einen privaten Kontakt konnte McNeill an der Fachklinik als „Hol-und-Bringer“ anfangen. Sie sorgte dafür, dass Patienten rechtzeitig zu ihren Untersuchungen kamen. Danach arbeitete sie eineinhalb Jahre dort als Stationshilfe. „Amy, Du kannst mehr!“, hörte sie oft in Gesprächen bei Arbeitspausen. Letztlich ermutigte sie das Fachpersonal, einen Ausbildungsvertrag abzuschließen. „Das ist voll meins“, hatte sie schon bald mitten im Klinikbetrieb gewusst.



Gründlich informieren

Ihr Tipp: den Pflegeberuf nicht vorschnell negativ abstempeln, sondern sich gründlich darüber informieren. „Mit Menschen reden, sie beschäftigen und pflegen: das gefällt mir gut“, betont die 33-Jährige. In einem Jahr hat sie den Berufsabschluss in der Tasche, der ihr viele Türen öffnen wird.

Aktuell wird in der Politik über die Einführung einer „Dienstpflicht“ diskutiert, die entweder bei der Bundeswehr oder zum Beispiel auch beim Bayerischen Roten Kreuz in einem Jahr abgeleistet werden soll. Vielleicht erweitert sich dann bei Schulabgängern – wie damals bei Gerhard Hacker – durch ihre praktischen Erfahrungen das persönliche Berufsspektrum aufs Gesundheitswesen.