Nur am Dialekt hapert es noch

Von: Riccarda Gschwend

Gut vernetzt: Quartiersmanagerin Ute Becker-Rothe steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. © Riccarda Gschwend

Quartiersmanagerin Ute Becker-Rothe kümmert sich seit einem Jahr in Pfronten um die Belange der Senioren. Was herausfordernd für sie war und was ihr wichtig ist.

Pfronten – Als Ute Becker-Rothe vor gut einem Jahr entdeckte, dass die Gemeinde Pfronten auf der Suche nach einer Quartiersmanagerin war, stand für sie fest: „Das ist eine Stelle, die mich interessiert.“ gelernte Krankenschwester lebte und arbeitete zu diesem Zeitpunkt in München, wollte aber der Liebe wegen ins Allgäu ziehen. Dass die Stelle in Pfronten neu geschaffen werden sollte und damit natürlich auch einige Herausforderungen einhergingen, störte Ute Becker-Rothe nicht. „Ich bin ein Mensch, der immer neue Ideen hat“, sagt sie lachend.

Durch ihre jahrelange Erfahrung als Pflegedienstleitung in der Altenpflege und im Qualitätsmanagement fühlte sie sich gewappnet für die Anforderungen. Heute, nach einem Jahr als Quartiersmanagerin in der Ostallgäuer Gemeinde, sagt sie: „Das war ein Glückstreffer.“

Die Aufgabe einer Quartiersmanagerin umfasst in erster Linie das Knüpfen von Netzwerken. Und hier wartete die größte Herausforderung auf die „Zugezogene“, die als gebürtige Hannoveranerin auch noch mit dem Pfrontener Dialekt zu kämpfen hatte. „Ich hatte schon einen großen Respekt davor, wie das wird, ganz neu von außen zu kommen“, gesteht Ute Becker-Rothe. „Aber ich bin auf viel Offenheit gestoßen.“ Manchmal gäben ihr die Senioren Nachhilfe im Dialekt, erzählt sie schmunzelnd, aber sie stelle sich da nicht so geschickt an. Die Späßchen, die dann mir ihr gemacht werden, nimmt die Wahl-Pfrontenerin mit Humor.

Schon lange Nachbarschaftshilfe

Inzwischen habe sie alle Akteure im Seniorenbereich kennen gelernt und sei gut vernetzt. Die Menschen auf dem Land erlebt sie verglichen mit der Stadt als „entspannter“ und das ehrenamtliche Engagement in den vielen Vereinen sei ein großer Gewinn. In Pfronten gebe es zudem die Besonderheit, dass durch den Verein „NUZ“ schon lange Nachbarschaftshilfe angeboten wird. „Das ist in Pfronten einfach toll. Ich habe Kolleginnen in anderen Städten, die gerade erst anfangen, Nachbarschaftshilfe aufzubauen“, erzählt Ute Becker-Rothe. „NUZ und der Krankenpflegeverein sind ganz wertvolle Säulen in Pfronten.“



Zu tun gibt es für die Quartiersmanagerin trotzdem mehr als genug. Der Bereich „Wohnen und Betreuen“ ist ein großer Brocken, mit dem sie sich intensiv beschäftigt, der aber nicht einfach umzusetzen ist. Der Bedarf an betreutem Wohnen und neuen Wohnformen sei da, aber die Fördertöpfe seien heiß umkämpft und die Finanzierung der große Knackpunkt.

Weitere Themen, die den Arbeitsalltag von Ute Becker-Rothe bestimmen, sind zum Beispiel niedrigschwellige Präventionsangebote für ältere Menschen zu Ernährung und Bewegung, Schulungen zu Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht, Mobilität im Alter und vieles mehr. Auch das Sterben soll thematisiert werden, etwa durch einen „Letzte Hilfe“-Kurs in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein. „Ganz aktuell bin ich dabei, für die bayerische Demenzwoche Veranstaltungen zu organisieren“, erzählt die 55-Jährige.

Entlastung von pflegenden Angehörigen wichtiges Thema

Ein Bereich, der ihr besonders wichtig ist, ist die Entlastung von pflegenden Angehörigen. „Ich würde mir wünschen, dass sorgende Angehörige sich viel mehr trauen würden, Unterstützung in Anspruch zu nehmen“, sagt Ute Becker-Rothe. „Nicht nur in der Pflege, sondern schon früher, wenn man beginnt, erste Verantwortung und Sorge zu übernehmen.“

Für die Angehörigen sei es wichtig, zu wissen, wie sie ihre Kräfte einteilen können. Die Quartiersmanagerin nennt als Beispiel die Kinästhetik, bei der man lernt, wie man durch richtige Bewegungsabläufe Kraft sparen kann. Aber auch das Sprechen über die eigene Situation sei für Betroffene oft schon eine große Erleichterung. Hier will Ute Becker-Rothe künftig noch stärker einsteigen. „Ich stehe als Ansprechpartnerin zur Verfügung“, sagt sie.

Aufregendes Jahr

In diesem Monat ist Ute Becker-Rothe seit genau einem Jahr als Quartiersmanagerin in der Gemeinde Pfronten im Einsatz. Netze sind geknüpft, erste Projekte angeschoben und das Resümee fällt durchweg positiv aus. „Es war ein aufregendes Jahr“, meint die 55-Jährige rückblickend. „Und mir hat auch manchmal der Kopf geschwirrt. Aber ich habe es noch keinen Moment bereut, meinem Herzen gefolgt und nach Pfronten gekommen zu sein.“



Als sehr wertvoll für ihre Arbeit empfindet Becker-Rothe ihre langjährige Berufserfahrung in der Altenpflege. „Da habe ich einen guten Background.“ Und auch privat weiß sie, wovon sie spricht. „Als Tochter eines Vaters, der inzwischen in einer stationären Einrichtung lebt, kann ich gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt.“

Was ist Quartiersmanagement? •Quartierskonzepte zielen darauf ab, eine Gemeinde oder einen Stadtteil so zu gestalten, dass Senioren in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. Ein solches Konzept umfasst mehrere Bausteine, zum Beispiel das Thema Wohnen und Grundversorgung, ortsnahe Unterstützung und Pflege, Beratung und soziale Netzwerke.

• Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe und fördert den Aufbau seniorengerechter Quartierskonzepte im Rahmen der Richtlinie „Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLa“. Die Förderung beträgt bis zu 80.000 Euro über maximal vier Jahre.

• Als Anlaufstelle für alle Beteiligten dient der Quartiersmanager („Kümmerer“), der vernetzt, informiert und rund um die Fragen des Älterwerdens vor Ort berät.

• Die Pfrontener Quartiersmanagerin Ute Becker-Rothe ist unter der Telefonnummer 08363/69 834 erreichbar, oder per Mail an ute.becker-rothe@pfronten.de