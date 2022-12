Seniorenheim St. Michael feiert 70. Geburtstag

Eine von vielen Bewohner-Generationen im Jahr 1960 vor dem Seniorenheim St. Michael, vormals Fremdenheim Pension Gregg, in der Herkomerstraße 10 in Füssen. © Archiv/ St. Michael

Füssen – Auch Häuser haben spannende Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, wie aus einer kleinen Füssener Pension im Laufe der Jahrzehnte eines der größten Seniorenheime im gesamten Landkreis wurde. Die Rede ist vom Seniorenheim St. Michael in der Herkomerstraße 10. Ihren Namen erhielt die Einrichtung vor ziemlich genau 70 Jahren.



Bereit zu diesem Zeitpunkt im Dezember 1952 blickte das Gebäude auf eine bewegte Geschichte mit vielen Veränderungen zurück. Bis in die 1930er Jahre hinein hatte die Füssener Familie Gregg darin die gleichnamige Pension betrieben. „Ein gutes Zimmer, Licht und Heizung, fließend kaltes und warmes Wasser, Terrasse, Garten, Liegewiese, Frühstück mit Tee und Kakao, Mittagessen an kleinen Tischen und abends kalte Platte. Die Pension liegt in ruhiger Lage mit Rundblick auf das Gebirge. Auch für den Winter bietet unser Haus in seiner sonnigen Lage mit dem schönsten Ausblick auf die schneebedeckten Berge einen angenehmen Aufenthalt. Pensionspreis vier bis sechs Reichsmark.“ So warb die Familie seinerzeit für ihre Pension in der Herkomerstraße.

Unterkunft für Vertriebene

Wie überall in Europa sorgte der Zweite Weltkrieg auch in Füssen für große Verwerfungen. Dringend wurden nach der Kapitulation Deutschlands zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten für die vertriebenen Sudetendeutschen benötigt. Die Unterbringung dieser Menschen, vor allem der Alten und Gebrechlichen, machte sich der damalige Kreisverband Füssen des Roten Kreuzes zur Aufgabe.



Auch in der Pension Gregg zogen nun Vertriebene ein. In einem Zeitungsartikel erinnerte BRK-Geschäftsführer Rudolf Weith im Oktober 1976 an die Situation, als „nach dem Zweiten Weltkrieg ein Flüchtlingsstrom ins Füssener Land kam und die Heimatvertriebenen zunächst hauptsächlich in Hotels, Gaststätten und Pensionen untergebracht waren.“



Schon bald stellte sich jedoch die Frage nach einer dauerhaften Unterbringung. Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Dr. Michael Samer und des BRK-Kreisgeschäftsführer Alfons Christa wurde 1950 neben dem Neubau des Altenheims St. Martin mit 120 Plätzen auch der Kauf des Hauses Gregg beschlossen. In diesem Haus mit seinen rund 20 Plätzen bildete sich unter Heimleiterin Maria Scholz eine fast familiäre Gemeinschaft. Scholz, selbst Geflüchtete aus Ottendorf im Kreis Braunau in Böhmen, hatte nach harten persönlichen Verlusten als „Mutter des Altenheims Gregg“ eine neue Lebensaufgabe gefunden. Maria Scholz und ihr Fahrrad waren in Füssen stadtbekannt.



Doch immer noch reichten die Plätze nicht aus und so beschloss das Rote Kreuz 1952 den Bau eines Pensionistenheims für gehobene Ansprüche. Der heutige Ostflügel mit 60 Plätzen wurde an die Pension angebaut. „Am 1. Dezember 1952 erhielt das Heim seinen heutigen Namen St. Michael, nach dem Mitinitiator und Stadtoberhaupt Dr. Michael Samer“, erläutert der heutige Einrichtungsleiter Matthias Stroeher.



Steigende Ansprüche

Mit steigendem Lebensstandard wurden die Wünsche nach Zimmern mit Bad und Dusche, schönen Aufenthaltsräumen und gar einer Caféteria mit großer Dachterrasse immer lauter. Daher entschloss sich der Kreisverband für einen Neubau, der an den Altbau von St. Michael anschließen sollte. Das alte Gebäude der ehemaligen Pension Gregg musste dabei allerdings weichen. Unter Einrichtungsleitung Schwester Christl Lindenblatt war der neue Flügel 1975 schließlich fertiggestellt und bezogen worden. Ihr folgte 1976 Schwester Christina Engelhardt als neue Leitung.



„Das Ergebnis ist eine gut durchdachte und geräumige Wohnanlage auf höchstem Niveau, die unseren Bewohnerinnen und Bewohnern auch heute – nach zahlreichen Renovierungen – ein ansprechendes Zuhause bietet“, ist Matthias Stroeher stolz auf die lange Geschichte seines Hauses. Anlässlich des 70. Jubiläums hat er zahlreiche historische Dokumente zusammengestellt und eine Ausstellung im Erdgeschoss von St. Michael organisiert. Interessierte können diese nach telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer 08362/104 besichtigen.