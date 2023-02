Simon Larcher zum Obmann gewählt

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit zur Stärkung des Ländlichen Raumes (vl): Forum Land Landesobmann NR Hermann Gahr, der neu gewählte Forum Land Bezirksobmann Bgm. Simon Larcher und sein Stellvertreter Vizebürgermeister Klaus Schimana © Forum Land

Simon Larcher, der Bürgermeister der Gemeinde Bach, ist zum neuen Forum Land-Bezirksobmann im Außerfern gewählt worden.

Bei der Mitgliederversammlung von Forum Land im Bezirk Reutte mit Neuwahl wurde Simon Larcher, Bürgermeister der Gemeinde Bach, einstimmig zum Obmann gewählt. Der Reuttener Vizebürgermeister, Klaus Schimana, der die Agenden des Obmannes in den letzten Jahren interimistisch geführt hat, wird neuer Obmann-Stellvertreter.

An Themen dran bleiben

„Forum Land sieht sich als Plattform für die Menschen im ländlichen Raum. Wir sprechen oftmals Zukunftsthemen an und versuchen sie vor den Vorhang zu holen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch wenn es manchmal ein Bohren harter Bretter ist, so rentiert es sich seiner Linie treu zu bleiben, um sich für die Menschen im ländlichen Raum einzusetzen“, meinte Forum Land-Landesobmann NR Hermann Gahr im Rahmen der Bezirksversammlung. „Ich bin froh, dass wir mit Simon Larcher einen jungen interessierten Bürgermeister als Obmann haben, der sich mit den ländlichen Themen beschäftigt und nicht scheut Herausforderungen anzugehen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und zahlreiche interessante Veranstaltungen mit Forum Land im Bezirk Reutte“, so Gahr abschließend.

Neues Team für den Bezirk

„Es freut mich sehr, gemeinsam mit dem Vorstand diese Aufgabe zu übernehmen. Schwierige Zeiten liegen hinter, aber auch vor uns, es gibt viele Themen, die die Menschen im Bezirk Reutte beschäftigen. Daher mache ich es mir zur Aufgabe, für unseren Bezirk die brennenden Themen aufzugreifen und mit dem Vorstand Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu organisieren“, so Larcher in seiner ersten Stellungnahme. In seinem Team werden Männer und Frauen aus allen Regionen des Bezirkes mitarbeiten. „So haben wir einen guten Überblick und können die Menschen bestmöglich ansprechen.“