Die Füssener Künstlerin Simone Schramm überrascht mit kleinem Format. Die Bilder, die sie im „Gaumenschmaus“ ausstellt, sind nur so groß wie Postkarten.

Füssen – Kleines Format, aber große Kunst. Für eine Überraschung sorgt die in Füssen lebende und 1981 in Schwendt an der Oder geborene Künstlerin Simone Schramm. Denn ihre farbigen Bilder haben Postkartenformat.

Beim Gespräch im Laden „Gaumenschmaus“ von Tatjana Lex in der Füssener Fußgängerzone, wo die fantasievollen Kunstkarten mit unterschiedlichen Motiven präsentiert werden, unterstreicht Simone Schramm ihre soziale Haltung: „Ich biete Originale zum Preis ab 12 Euro an.“ Das heißt: Die Kunst aus ihrem Atelier sollte sich jedermann leisten können.

Fernstudium absolviert

Regional bekannt wurde die Künstlerin seit 2010 mit imposanten und ansprechenden Gemälden, die zum Beispiel im „Hotel Sonne“ und beim Projekt „Kunst im Pavillon“ in Bad Faulenbach ausgestellt waren. Die ausgebildete Hotelfachfrau absolvierte berufsbegleitend ein Fernstudium an der ABC Kunstschule Paris/Hamburg und hielt 2005 das von ihr angestrebte Zertifikat in Händen. Als Studentin konnte sie verschiedene künstlerische Techniken erlernen.



Simone Schramm berichtet darüber hinaus über ihre Erfolge in der Dichtkunst. Gedichte in klassischer Endreimform wurden für die Anthologien ausgewählt. Zum Beispiel nachzulesen im „Jahrbuch für das neue Gedicht“ (Frankfurter Bibliothek, 2022).



Doch zurück zur Malerei: Simone Schramm sieht sich als Medium, „um die stummen Bilder der Fantasie für die Außenwelt sichtbar zu machen“. Beim Betrachten der Werke in unterschiedlichen Formaten ist sehr leicht zu erkennen, dass sie sich in erster Linie mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzen: fast immer, erklärt die junge Künstlerin, habe eine Frau hier die „Hauptrolle“. (cf)