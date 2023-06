Sind falsche Telekom-Techniker unterwegs?

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Die Polizei rät, fremde Personen im Zweifel nicht ins Haus zu lassen und beim Verdacht auf eine Straftat die 110 zu wählen. © Heiko Küverling/Panther Media

Bei einem Füssener läuten die Alarmglocken, als samstagabends angebliche Telekom-Mitarbeiter ohne vorherige Ankündigung vor der Tür stehen und Zugang zu seinem Router wollen.



Füssen – Als bei Günter Scheibel aus Füssen an einem Samstagabend um etwa 19 Uhr angebliche Telekom-Mitarbeiter vor der Tür standen, kam ihm das komisch vor. Er hatte keine Ankündigung für eine Wartung oder ähnliches erhalten und fand es seltsam, dass die Männer Zugang zu seinem Router wollten. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie hier keinen Zutritt haben und ich die Polizei rufe, wenn sie nicht gehen“, sagt Günter Scheibel, der sich an den Kreisboten wandte, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Als auch noch eine weitere Anwohnerin hinzukam, seien die angeblichen Telekom-Mitarbeiter dann „auch schnell wieder weg gewesen“, wie Scheibel erzählt. Sie hätten um den Hals Ausweise hängen gehabt, die aussahen wie die Ausweise von Telekom-Technikern. Aber da der Service weder angekündigt war noch nach Ansicht von Scheibel und der anderen Anwohnerin nötig war, läuteten gleich ihre Alarmglocken.

Auch die Tageszeit – Samstagabend um 19 Uhr – habe ihn stutzig gemacht, erzählt der Füssener. Als Grund für ihren Dienst hätten die Männer angegeben, dass an dem Verteilerkasten an der Straße etwas gemacht worden sei und deshalb die Router in den Wohnungen überprüft werden müssten. Zu seinem Router wollte Scheibel die angeblichen Techniker auf keinen Fall lassen: „Dann haben die ja sämtliche Daten“, sagt er.

Techniker kommen nicht unangemeldet

Die Deutsche Telekom AG lässt auf Nachfrage wissen, dass „unsere Techniker nicht unangemeldet zu einem Servicetermin kommen. Wenn also in diesem Haus niemand einen Servicetechniker bestellt hat und dieser angekündigt wurde, handelt es sich nicht um Mitarbeiter der Telekom.“ Außerdem könnten sich Mitarbeiter der Telekom als solche ausweisen. Laut Günter Scheibel hätten die Männer, die vor seiner Tür standen, zwar Ausweise dabeigehabt, aber ob diese echt waren, sei nicht ersichtlich gewesen.



Die Polizei erklärt, dass alle autorisierten Kundenberater, die im Auftrag der Deutschen Telekom unterwegs sind, einen Lichtbildausweis sichtbar an ihrer Kleidung tragen und ein Autorisierungsschreiben bei sich haben, das auf die Autorisierungshotline 0800-826 63 47 verweist. Dort könne man anrufen und bestätigen lassen, dass die jeweiligen Mitarbeiter im Auftrag der Telekom unterwegs sind.

Täter wollen ins Haus um Diebstähle zu begehen

Edmund Martin, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Füssen, warnt davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. „Die Täter versuchen Zutritt zur Wohnung beziehungsweise zum Haus zu bekommen, um Diebstähle zu begehen“, erklärt Martin. Er mahnt zur Vorsicht und gibt Tipps, wie man sich vor Betrügern schützen kann: Termine von Dienstleistungsunternehmen, egal ob es sich um Telefon, Heizung oder Strom handelt, würden vorher schriftlich angekündigt. Vertreter von Dienstleistungsunternehmen hätten immer einen Firmenausweis dabei und könnten eine Bestätigung ihres Auftrags in schriftlicher Form vorweisen.

Bei Unsicherheit sollte die Hausverwaltung oder Nachbarschaft befragt werden, bevor ein Einlass stattfindet. Und: „Im Zweifelsfall den Eintritt verwehren“, sagt der Polizeichef. Bei Verdacht einer Straftat sollte zudem der Polizeinotruf unter der Nummer 110 verständigt werden.