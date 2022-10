Sonja Anzenhofer aus Füssen betreut seit 40 Jahren Sparkassen-Kunden

Sonja Anzenhofer © Sparkasse Allgäu

Seit vier Jahrzehnte ist Sonja Anzenhofer im Dienste der Sparkasse Allgäu. Ein Grund, um auf eine abwechslungsreiche Zeit rund um den Forggensee zurückzublicken.

Kempten/Schwangau - Ihre Ausbildung zur Bankkauffrau begann Sonja Anzenhofer 1982 bei der damaligen Sparkasse Ostallgäu. Von Beginn an war sie im Kundenservice eingesetzt, dem sie bis heute treu geblieben ist.

Gleich nach der Prüfung war sie in Füssen – damals noch in der Reichenstraße – am Schalter A-K tätig und wechselte 1985 in die Filiale Schwangau. Nach der Geburt ihres Sohnes war sie am Standort Rieden eingesetzt. Als im Jahr 2000 die Filialen Rieden und Hopfen zusammengelegt wurden, betreute sie in einem Dreierteam die Kundschaft beider Standorte.

Ab 2004 verstärkte sie wieder den Kundenservice in Schwangau, die zu dieser Zeit umgebaut wurde. „Wir waren in einem Container auf der Wiese vor der Sparkasse untergebracht. In den drei Sommermonaten des Umbaus haben wir alle Temperaturschwankungen mitgemacht“, erinnert sie sich.

Im Oktober 2008 stand der nächste Wechsel an: zur Sparkasse in Weißensee. Dort unterstützte sie den damaligen Filialleiter Wolfram Popp. „Es war eine schöne Zeit zu zweit in der kleinen Filiale.“ .

2014 kehrte sie schließlich nach Schwangau zurück, wo sie bis heute die Privatkundschaft betreut. „Die Kundinnen und Kunden haben sich gefreut, als ich wiederkam. Das war ein schönes Gefühl.“

In den 40 Jahren bei der Sparkasse habe sie viele Wandlungen erlebt, allein was die Technik und die Arbeitsabläufe betreffe. Anfangs habe man Kontoeröffnungen noch handschriftlich, später mit der Schreibmaschine erfasst. Verschiedene Abteilungen waren involviert und eine Kontoeröffnung dauerte mehrere Tage.



Wenn die Jubilarin Urlaub hat, schätzt sie das individuelle Reisen mit ihrem Campingbus. Vor allem Italien liebt die sprachbegeisterte Füssenerin, aber auch in Frankreich kommen ihr ihre Sprachkenntnisse zugute. Ausgleich zum Bankalltag bietet ihr das Tanzen. Mit ihrer Jazzdance-Gruppe tritt sie regelmäßig im Festspielhaus auf. Seit 2018 gehört sie dort zum Ensemble des Ludwig-Musicals.kb