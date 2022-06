Sonja Ledl-Rossmann wird als Obfrau der ÖVP Reutte bestätigt

Teilen

Vertreter der Landesregierung mit der VP-Bezirksobfrau und ihren Stellvertretern: Landesrat Anton Mattle (v.l.), Bürgermeister Günther Walch, Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Landeshauptmann Günther Platter, Bürgermeisterin Karina Konrad und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. © Tiroler Volkspartei, Simon Fischler

Breitenwang – Fast einstimmig wurde Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann am Dienstagabend als Obfrau der ÖVP-Bezirkspartei im Außerfern wieder gewählt. 65 der 66 Delegierten sprachen sich für sie aus, womit Ledl-Rossmann ihr Ergebnis aus dem Jahr 2017 übertraf.

Rund 130 Gäste, davon 66 Delegierte, versammelten sich am Dienstagabend zum ÖVP-Bezirksparteitag in Breitenwang. Seit 2013 führt Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann die Bezirkspartei im Außerfern als Obfrau. Gestern Abend stellte sie sich der Wiederwahl.



Mit 65 von 66 Stimmen und damit 98,5 Prozent wählten die Versammelten Ledl-Rossmann erneut zur Bezirksparteiobfrau. Mit diesem Ergebnis konnte sie ihr gutes Ergebnis von 2017 noch übertreffen. Ebenso klar fiel die Zustimmung für ihre drei Stellvertreter aus: den Ehrwalder Bürgermeister Markus Köck, die Jungholzer Bürgermeisterin Karina Konrad und Günther Walch, Bürgermeister der Gemeinde Steeg im Lechtal.



Ledl-Rossmann will im Bereich Verkehr Maßnahmen setzen

Zuvor hatte Sonja Ledl-Rossmann in ihrer Rede auf die Erfolge der Volkspartei, unter anderem bei der Landtagswahl 2018, der EU-Wahl oder der Nationalratswahl 2019 verwiesen: „Eine innovative Wirtschaft, eine qualitätsvolle Landwirtschaft, ein starker Tourismus und vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Eckpfeiler des Erfolgs im Außerfern.“

Darauf wolle sie auch in Zukunft bauen und sich weiter mit ganzem Herzen für das Außerfern einsetzen, so Ledl-Rossmann. Neben Schwerpunkten in den Bereichen Bildung, Pflege sowie Jugend und Familie will Sonja Ledl-Rossmann mit ihrem Team vor allem im Bereich Verkehr Maßnahmen setzen, um die Situation zu verbessern. In ihrer Rede verweist sie auf die geplante zweite Röhre für den Lermooser Tunnel, als bestmögliche Lösung für die Menschen in Lermoos, Biberwier und in der Region.



Spürbare Verbesserungen erwartet sich Ledl-Rossmann auch durch die in der Fernpassstrategie festgelegten Maßnahmen wie den Tschirganttunnel und den Scheiteltunnel.



Mattle will Fokus auf die Energiewende legen

Antworten auf wichtige Zukunftsthemen gab zudem der designierte Spitzenkandidat der Tiroler Volkspartei für die Landtagswahl, Landesrat Anton Mattle, in einem persönlichen Interview mit dem Holzgauer Bürgermeister Florian Klotz. Einen besonders starken Fokus will Mattle auf die Energiewende und den Ausbau der Wasserkraft und von Photovoltaik legen.



Vor allem auf das Pflegepaket des Landes Tirol, das diese Woche präsentiert wurde, ging anschließend Landeshauptmann Günther Platter in seiner Rede ein. Denn die Menschen in der Pflege bräuchten mehr als nur ein Danke, sondern spürbare Entlastungen, sagte er. Beim Besuch von Bildungsminister Martin Polaschek am Donnerstag, 30 Juni, will er über die Zukunft der HTL Reutte sprechen, und diesbezüglich konkrete Zusagen vom Minister fordern.



Mit langem Applaus und stehenden Ovationen dankten die Funktionäre anschließend dem Landeshauptmann, der im September nach mehr als 30 Jahren Spitzenpolitik ausscheiden wird, für seine Verdienste um das Außerfern.

kb