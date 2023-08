Sonnenschein: Verschiebung des Füssener Stadtfests hat sich gelohnt

Von: Chris Friedrich

Straßenmusiker prägten das Bild beim Füssener Stadtfest. © Chris Friedrich

Nach der wetterbedingten Verschiebung um eine Woche freuten sich am vergangenen Wochenende viele Besucher des Füssener Stadtfests über das schöne Wetter und das musikalische Programm.

Füssen - „Zwei Reihen, bitte“, rief ein Altstadtwirt am Samstagvormittag den Mitarbeitern am Schrannenplatz zu. Hier auf gemütlichen Bierbänken saßen dann Füssener, die sich zum diesjährigen Stadtfest getroffen haben, in trauter Runde bei Sonnenschein zusammen.

Wer die Ohren spitzte, hörte, dass Gäste aus Italien ihre Runden durch die Fußgängerzone und die umliegenden Gassen drehten, wo sie der einen oder anderen marschierenden Musikergruppe begegneten. Mit Blick auf den Auftakt am Freitag freute sich Organisatorin Sabina Riegger, dass die Einladung zum Besuch des zweitägigen Festes schon am Freitag sehr gut angenommen worden war. Zur Eröffnung hatte Zweiter Bürgermeister Christian Schneider gesprochen.

Gesprächsstoff war an „Beppos Eiskutsche“ bei der Volksbank beispielsweise die aufgrund des Wetterberichts erfolgte Verlegung des Festes um eine Woche. „Die Entscheidung durch den Veranstalter Füssen Tourismus und Marketing wurde allgemein begrüßt“, so Speiseeishersteller Montuori zum Meinungsbild.

Künstler in Bewegung

„Wir spielen hier noch ein Lied. Dann ziehen wir um“, kündigt vor der Kippkirche eine Musikerin an, wo sich ein großer Halbkreis an Zuhörern gebildet hatte. Eine Innenstadt mit Künstlergruppen in Bewegung: so präsentierte sich Füssen einmal mehr – und das noch junge Konzept ging auf.

„Die ganze Vielfalt der Straßenmusiker und -künstler, ohne große Bühnen, sondern unplugged zwischen Bierbänken, Loungesesseln und Liegestühlen auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt“ sei an den beiden Tagen zu erleben, das hatten Sabina Riegger und Kollegin Tara Hartmann von Füssen Tourismus und Marketing angekündigt – und dann organisatorisch souverän in die Hände genommen. Stefan Fredlmeier, der Füssener Tourismusdirektor, erklärte: „Eine Outdoor-Veranstaltung ist eine Wette auf das Wetter. Durch die Verschiebung um eine Woche haben wir diese Wette gewonnen.“

Die musikalischen Darbietungen beim Stadtfest waren vielfältig. © Chris Friedrich

Nach seinem Eindruck sei die Altstadt „mit den diversen Erlebnispunkten und der Gastronomie sehr gut besucht“ gewesen. „Ich durfte zahlreiche positive Reaktionen der Gäste des Stadtfestes entgegennehmen. Im Nachgang werden wir zusätzlich mit unseren Partnerinnen und Partnern der Gastronomie eine Auswertung vornehmen, um mit perfekter Justierung das Stadtfest 2024 planen zu können.“

Das Team Riegger/Hartmann, so Fredlmeier, habe durch seinen „außerordentlichen Einsatz“ möglich gemacht, dass es trotz Verschiebung ein breites Programm geben konnte. Ein großes Dankeschön richtet der Tourismusdirektor nicht zuletzt auch an die Altstadtgastronominnen und -gastronomen „für ihre Flexibilität bei der Planung und die sehr gute Zusammenarbeit“.