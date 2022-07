Sonnwendlauf: Charlotte Heim stellt neuen Rekord beim Halbmarathon auf

300 Läuferinnen und Läufer gehen bei der Jubiläums-Ausgabe des Sonnwendlaufs an den Start und trotzen dem Wetter. © SC-Mittelberg/Oy

Oy-Mittelberg – Trotz Starkregen gingen ca. 300 Läufer beim 25-jährigen Jubiläum des Sonnwendlaufs an den Start. Charlotte Heim vom „Allgäu Outlet Raceteam“ stellte beim Halbmarathon einen neuen Streckenrekord auf.

Sie sicherte sich in einer Zeit von 1:26:24 Stunden den Sieg. Hinter ihr überquerte Jana Legler vom „endless local Running Team“ die Ziellinie und kam mit einer Zeit von 1:35:55 Stunden. Den dritten Platz belegte Patricia Groß vom „Team Australia“ in einer Zeit 1:38:43 Stunden.



Bei den Männern lief Simon Pulver vom „Allgäu Oulet Raceteam“ bei strömenden Regen in einer Zeit von 1:14:11 Stunden ein hervorragendes Rennen. Mit 2,30 Minuten Rückstand folgte ihm Perleth Sven vom SC Ostheim Rhön über die Ziellinie. Dominik Stadelmann vom ASV Hegge rannte in 1:18:11 Stunde auf Platz drei. Den Sieg in der Halbmarathon-Mannschaftswertung sicherte sich das Männerteam des ASV Hegge.



Auf der Viertelmarathondistanz siegte bei den Frauen Jade Williams aus Wales in einer Zeit von 42:23 Minuten, vor Cornelia Lang aus Peiting und Lisa Schafroth vom Team „Laufsport Saukel b_faster“. Mit fast einer Minute Vorsprung kam bei den Männern Thomas Kotissek vom TV Kempten ins Ziel. Er gewann den Viertelmarathon in einer Zeit von 34:58 Minuten. Platz zwei sicherte sich Johannes Hillesbrand vom „Allgäu Outlet Raceteam“, gefolgt von Tobias Franke vom „Laufsport Saukel b_faster)“.



Spaß beim Lauf

Die Mannschaftswertung im Viertelmarathon bei den Frauen gewann der TV Kempten, bei den Herren siegte das Team vom „Laufsport Saukel b_faster“.

Trotz aller Wetterkapriolen hatten die Läuferinnen und Läufer sowie die Veranstalter nach zwei Jahren Pause viel Spaß beim Lauf.



Alle Ergebnisse finden Interessierte online unter www.sonnwendlauf.de.