Spätbus fährt auch Pfronten an

Von: Matthias Matz

Nach ersten guten Erfahrungen soll der sogenannte Nachtbus nun auf die Gemeinden Pfronten und Eisenberg ausgeweitet werden. © Bildagentur PantherMedia/anizza

Nach einem ersten vielversprechenden Testlauf im vergangenen Jahr soll der sogenannte Spät- oder Nachtbus heuer auf Eisenberg und Pfronten ausgeweitet werden.

Füssen/Landkreis – Nach einem ersten vielversprechenden Testlauf im vergangenen Jahr soll der sogenannte Spät- oder Nachtbus heuer auf die Gemeinden Eisenberg und Pfronten ausgeweitet werden. Das teilte unlängst Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf Nachfrage von Jürgen Brecht während der Bürgerfragestunde im Stadtrat mit. Bislang waren neben der Stadt Füssen die Gemeinden Schwangau und Hopferau mit im Boot.

Ab 1. Juli kommt zu den bisherigen zwei Sonderbus-Linien am Abend eine weitere hinzu, die unter anderem über Zell bis zum Bahnhof in Pfronten-Ried fährt. Damit können Einheimische und Urlauber in diesem Jahr in der Hauptsaison zwischen 1. Juli und 31. August abends drei Buslinien nutzen, die die Haltestellen zwischen Bannwaldsee und Pfronten anfahren. Zentraler Halte- und Umsteigepunkt ist dabei der ZOB Füssen.

Beitrag zur Mobilitätswende

Damit soll es sowohl Einheimischen als auch Gästen ermöglicht werden, abends beispielsweise in der Füssener Innenstadt noch etwas trinken gehen zu können, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie man wieder nach Hause kommt. Außerdem wollen die Projektpartner – neben den genannten Gemeinden beteiligen sich auch der Landkreis sowie die Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA) und Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) an dem Projekt – den Umstieg vom Pkw-Individualverkehr auf den ÖPNV fördern und so einen Beitrag zur „Mobilitätswende“ und zur nachhaltigen Entwicklung der Region als Lebens- und Urlaubsraum leisten. „Die Nutzung war ok bis gut je nach Abend“, blickte Eichstetter auf den Sommer 2022 zurück.

Preis steigt leicht

Der Fahrpreis liegt heuer unabhängig von der Länge der gefahrenen Strecke einheitlich bei 2,50 Euro statt der üblichen vier Euro und ist damit etwas teurer als im vergangenen Jahr (zwei Euro). Mit den Gästekarten von Schwangau, Pfronten und Hopferau sowie der FüssenCard ist das Angebot kostenlos. Die Fahrt für Kinder unter sechs Jahren ist ebenso kostenfrei.